【有片：選股王】港股初步回穩 申洲望上250天線
文章日期：2021年7月28日 12:48
港股經過連續兩日大跌後，今早表現反覆，但初步穩定下來。恒指高開後曾經升434點、升至25520點受阻回落，之後最多跌168點，半日收報25027點，跌59%或0.24%。大市半日成交1573億元。
科技股一度大彈，美團（3690）最多升12%高見217元，半日微跌。舜宇（2382）最多升6%，半日轉跌逾半成。生物科技、物管、體育用品股的反彈較為堅挺，藥明生物（2269）、微創（0853）、安踏（2020）半日升約6%或以上。碧桂園服務（6098）升一成。教育股亦有明顯反彈。不過，早兩日大跌市呈強勢的新能源、金屬礦石、半導體股有沽壓，信義光能（0968）、紫金（2899）跌半成，小鵬汽車（9868）挫逾一成。
藍籌股申洲（2313）跌至250天線附近跌勢緩和，可以留意。今年申洲於柬埔寨、越南有部分生產線受到當地防疫措施影響暫停，引起市場影響擴產計劃。不過，集團穩定供應鏈及快速反應能力，包括調動中國、柬埔寨、越南生產支援補充短期缺口以確保訂單交付，加上推進自動化、數字化的生產模式轉型，有望減低影響。股價高位回落，已反映市場憂慮。走勢上，該股有機會250天線（約153元）逐步回穩，短線反彈料將於20天線約175元有阻力。
劉思明
投資版副主編
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