九巴月票客戶，可經九巴應用程式相關頁面或YAS微保險平台應用程式，登記八達通和身份證號碼，收到確認電郵後保障即可生效。保險產品由忠意保險承保。

YAS微保險上月初亦推出保障各項交通工具的乘客保障，該行聯合創辦人安宇昭表示，至目前為止產品有4位數客戶投保，反應不錯。至於九巴月票附送乘客保險會否影響原有產品銷售，他則指兩者的保障不同，未來會與九巴探索其他合作，例如向乘巴士前往行山的乘客推出行山保險產品。YAS現有乘車保月費為90元，相對九巴月票贈送乘車保險，則多承保20萬元身故及意外傷殘保障。

對於乘車保保費會否在以後月票票價調整中反映，九巴財務總管梁祖德則指乘車保不會影響票價。

記者：歐陽偉昉

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