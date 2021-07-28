九巴今起向月票客送乘車財物和意外醫療保險保費
文章日期：2021年7月28日 12:29
九巴公布與微保險平台YAS和忠意保險合作，自今日起持有效月票的乘客，將免費贈送巴士乘客微保險的保費，月票乘客乘搭任何路線，可獲得個人財物和意外醫療保障，保額分別最高2000元和5000元。
九巴月票客戶，可經九巴應用程式相關頁面或YAS微保險平台應用程式，登記八達通和身份證號碼，收到確認電郵後保障即可生效。保險產品由忠意保險承保。
YAS微保險上月初亦推出保障各項交通工具的乘客保障，該行聯合創辦人安宇昭表示，至目前為止產品有4位數客戶投保，反應不錯。至於九巴月票附送乘客保險會否影響原有產品銷售，他則指兩者的保障不同，未來會與九巴探索其他合作，例如向乘巴士前往行山的乘客推出行山保險產品。YAS現有乘車保月費為90元，相對九巴月票贈送乘車保險，則多承保20萬元身故及意外傷殘保障。
對於乘車保保費會否在以後月票票價調整中反映，九巴財務總管梁祖德則指乘車保不會影響票價。
記者：歐陽偉昉
其他報道
微信推「小借條」功能 短信提醒還款 用戶開出的借條具法律效力
Cathie Wood旗下Ark管理的ETF減持京東物流、平安好醫生等中概股