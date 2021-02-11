呷哺呷哺的管理層地震，始於旗艦品牌「湊湊火鍋」行政總裁張振緯辭任，引發股價大震盪。其後，公司以若干子品牌的表現未能達致董事會預期，解除趙怡作為行政總裁的職務，並由創辦人兼主席賀光啓重任行政總裁一職。

及後，呷哺呷哺進一步發起罷免趙怡的執行董事職務，表示由於趙怡的管理方式及理念與董事會其他成員存在重大差異，且允許她繼續參與公司管理，將不符合整體最佳利益，強調是次罷免生效將不會對集團的營運造成重大不利影響。

據內地傳媒報道，趙怡曾於26日「反攻」，在一則《致呷哺呷哺上市公司投資者公開信》中，提到自己仍擔任呷哺呷哺執行董事，又指由於呷哺上市公司至今仍未充分披露罷免實情，有責任將有關情況和請求告知投資者。

集團則於7月26日早上以「補充公告」方式，披露趙怡與董事會的主要分歧，指當中由於間接全資附屬公司北京呷哺呷哺若干高級管理人員的委任及罷免，未經其唯一股東香港呷哺的董事會或上市公司呷哺呷哺董事會決議進行，屬越權行為。但集團取得的法律意見，針對北京呷哺高級管理人員的委任和罷免，是適用於用法律法規或北京呷哺或上市公司的章程文件，並無嚴格要求須取得香港呷哺或本公司董事會的決議。

對於賀光啓被指控制公司羊肉及牛肉的採購事宜，且公司一直向賀光啟全資控制的茶米茶（香港）支付高昂的交易費一事。集團披露，2020年度自賀光啟的關聯公司購買食材僅佔其所使用原材料及消耗品總量不足5%。此外，所有牛肉及羊肉供應商均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

關於已付茶米茶（香港）的交易費，儘管該等關連交易毋須遵守獨立股東批準規定，但公司已聘用獨立財務顧問對該等關連交易的交易費的公允及合理性提供意見。當時，該意見已向趙怡提供以作考慮，她亦以董事身份批準該等關連交易等。

趙怡亦已於北京針對北京呷哺提起勞動仲裁，趙怡申請裁定其與北京呷哺作為副總裁的勞動合同依然有效。公司已聘請律師處理仲裁事宜。

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