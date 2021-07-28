恒指今早高開270點後曾升最多434點，但其後倒跌，低位跌168點，半日高低波幅603點。北水半日淨流出128億元，近4個月最多，兼暫為有記錄以來第三多的淨流出，排第一的是今年2月24日淨流出199.6億元，排第二的是3月8日的131.81億元。