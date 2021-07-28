恒指半日跌59點 北水淨流出創近4個月最多 暫列史上第三大
文章日期：2021年7月28日 12:12
恒指今早高開270點後曾升最多434點，但其後倒跌，低位跌168點，半日高低波幅603點。北水半日淨流出128億元，近4個月最多，兼暫為有記錄以來第三多的淨流出，排第一的是今年2月24日淨流出199.6億元，排第二的是3月8日的131.81億元。
恒指半日跌59點或0.24%，報25027點，10天線(26932.63點)跌穿250天線(27199.53點)，出現「死亡交叉」。成交金額1573億元；國指升33點或0.38%，報8913點。恒生科技指數收報6248點，跌0.02%。
藍籌35隻升，23隻下跌。碧桂園服務（6098）升9.94%，收報56.4元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）升6.3%，收報114.7元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻49點；舜宇（2382）跌5.67%，收報212.8元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌3.7%，收報85.95元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低75點。
恒生科技指數成份股20隻升，10隻下跌。升幅最大的是新東方在綫（1797）收報4.18元，升9.42%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報212.8元，跌5.67%。
北水南下合計淨流出128.74億元，較上日增加909.59%，暫創今年3月8日淨流出131.81億元後新高，暫連續第8日流出，累計流出377.52億元。南水北上合計淨流入61.07億元人民幣，終止連續3日流出。
工信部：QQ閱讀等14款APP需徹底整改。騰訊（0700）見52周低426元，收報429.4元，跌3.72%。
Cathie Wood旗下Ark管理的ETF減持京東物流京東物流（2618）、平安好醫生（1833）、美團（3690）等中概股。京東物流創上市新低，見25.25元，收報26.25元，跌2.05%；平安好醫生收報67.1元，升0.75%；美團收報193.8元，跌0.1%。
和黃醫藥 （0013）與阿斯利康啟沃瑞沙治療胃癌II期臨床試驗。收報63.8元，升5.37%。
多間公司公布業績，績前表現如下，亞洲水泥（0743）收報5.39元，跌0.74%；經營759阿信屋的CEC國際（0759）收報0.78元，無升跌；和黃醫藥升5.37%。
IMAX CHINA（1970）轉虧為盈 中期息0.028美元。收報10.52元，升8.79%。
旭輝永升服務（1995）發盈喜，中期多賺逾55%。收報13.2元，升7.49%。
ASM PACIFIC（0522）中期多賺2.6倍，息1.3元。收報101.6元，升1.5%。
新城悅（1755）公布，視乎市場情況，或回購股份。收報15.84元，升3.39%。
新濠國際（0200）旗下新濠博亞第二季虧損減半至約1.8億美元。見52周低11.82元，收報11.86元，跌1.82%。
周黑鴨（1458）發盈喜，料中期轉賺2億人幣。收報6.9元，升5.67%。
經營內地吉野家的合興集團（0047）發盈喜，料上半年轉賺千萬人幣。收報0.044元，跌10.2%。
融創服務（1516）斥5127萬元回購。收報19.56元，升5.16%。
九龍倉置業（1997）發盈喜，料中期虧轉盈賺至少25億。收報45.4元，升2.25%。
遠大醫藥（0512）發盈喜，料中期純利按年增至少五成。收報5.81元，升2.47%。
新世界發展（0017）斥逾8398萬回購228萬股。收報36.95元，跌0.14%。
九毛九 （9922）發盈喜，料中期轉賺1.8億人幣。收報23.1元，跌9.23%。
齊合環保（0976）發盈喜，中期純利扭虧為盈料錄至少2.2億。收報0.93元，升24%。
第一服務（2107）發盈喜，料純利至少增55%。收報0.82元，無升跌。
英皇鐘錶珠寶（0887）料上半年扭虧，賺不少於1.3億元。收報0.208元，升9.47%。
世茂服務（0873）發盈喜，料中期純利增不少於120% 全日跌近8%。收報17.48元，升6.46%。
四環醫藥（0460）發盈喜，料中期收入及利潤分別增80%及300%。收報2.41元，升7.11%。
破頂股表現
破頂股包括，大昌集團（0088）創52周高，見5.35元，收報5.31元，升0.19%；南方錳業（1091）創52周高，見1.21元，收報1.21元，升26.04%。
破底股方面
醫療醫藥股破底，包括，復宏漢霖（2696）創上市新低，見28.2元，收報28.75元，跌3.36%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見13.3元，收報14.04元，跌0.57%；心通醫療（2160）創上市新低，見11.14元，收報11.16元，跌7%；兆科眼科（6622）創上市新低，見7.9元，收報7.91元，跌3.77%；雲頂新耀（1952）創上市新低，見53.3元，收報54.15元，跌0.73%；康諾亞（2162）創上市新低，見55元，收報56元，跌1.58%；東陽光藥（1558）創上市新低，見5.87元，收報5.98元，跌0.33%；科濟藥業（2171）創上市新低，見23元，收報23元，跌4.56%。
半新股破底，包括，小鵬汽車（9868）創上市新低，見131.2元，收報132.1元，跌12.63%；優然牧業（9858）創上市新低，見3.93元，收報4.17元，升1.46%；喆麗控股（2209）創上市新低，見2.47元，收報2.47元，跌2.76%；中原建業（9982）創上市新低，見1.67元，收報1.69元，跌6.63%。
科技相歇股破底，包括，博雅互動（0434）創上市新低，見0.455元，收報0.455元，跌4.21%；汽車之家（2518）創上市新低，見88.35元，收報88.9元，跌3.16%；京東物流（2618）創上市新低，見25.25元，收報26.25元，跌2.05%；中通快遞（2057）創上市新低，見193.9元，收報197元，跌1.5%；百融雲（6608）創上市新低，見11.76元，收報11.78元，跌4.69%。
教育股破底，包括，中國新華教育（2779）創上市新低，見1.59元，收報1.6元，跌4.76%。
內房股破底，包括，招商局置地（0978）見52周低0.97元，收報0.97元，跌2.02%；龍光地產（3380）見52周低8.45元，收報8.5元，跌2.07%；時代中國（1233）見52周低7.25元，收報7.39元，跌0.27%；奧園（3883）見52周低5.13元，收報5.26元，升0.38%；旭輝（0884）見52周低4.66元，收報4.7元，跌0.42%；花樣年（1777）見52周低0.72元，收報0.74元，跌1.33%；保利置業（0119）見52周低1.88元，收報1.9元，跌0.52%。
其他破底股包括，藍月亮（6993）創上市新低，見6.9元，收報7.2元，跌0.96%；龍皇（8493）創上市新低，見0.16元，收報0.163元，跌1.21%；中國銀河（6881）見52周低3.93元，收報3.96元，跌1.98%；國泰君安（2611）見52周低9.65元，收報9.66元，跌0.72%；通達（0698）見52周低0.275元，收報0.285元，跌3.39%。
其他報道
Cathie Wood旗下Ark管理的ETF減持京東物流、平安好醫生等中概股
Alphabet第二季業績勝預期 YouTube廣告收入升84%