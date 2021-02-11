工信部：QQ閱讀等14款APP需徹底整改
文章日期：2021年7月28日 11:40
中國工信部發布《關於APP開屏彈窗信息騷擾用戶問題 「回頭看」的通報》稱，部分企業「有令不行、有禁不止」，要求QQ閱讀等14款APP在8月3日前徹底整改，逾期不整改的或整改不到位的，工信部將依法依規組織開展相關處置工作。
工信部通報指「針對用戶反映強烈投訴較多的開屏彈窗信息騷擾用戶等違規行為進行集中整治，督促企業重視用戶訴求，解決好在開屏信息頁面中存在利用文字、整屏圖片、視頻等方式欺騙誤導用戶跳轉等問題。近期，工信部在對該問題『回頭看』中，依然發現部分企業『有令不行、有禁不止』，存在問題整改不徹底、將整改過的問題改回原樣、採取技術手段對抗針對不同地區差異化整改的情況。檢測發現，14款APP未嚴格落實整改要求，上述APP應在8月3日前完成徹底整改工作。逾期不整改的或整改不到位的，工業和信息化部將依法依規組織開展相關處置工作」。
14款APP當中，包括來自蘋果應用商店，由騰訊（0700）旗下騰訊移動遊戲開發的QQ閱讀APP。其餘還包括「樂視視頻」、「美柚」，以及深圳市創夢天地科技開發的「神廟逃亡2」等。
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