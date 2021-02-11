港元現報7.7818元升值37點子，曾平作日收市價，報7.7855元，亦曾升值最多45點子，報7.781元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.27點子至0.04804%；1星期HIBOR升0.29點子至0.06179%；2星期HIBOR升0.41點子至0.07107%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.14946%；6個月期HIBOR跌0.21點子至0.25393%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.35554%。

美元指數現報92.429貶值0.003點。

美元1個月期LIBOR報0.08725%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0011%，連續2日擴闊，利差是2021年6月16日後最高，當日差距為0.0091%

對上一次連續2日擴闊，是2021年7月09日，當日利差報-0.0083%。報道

螞蟻投資的友寶擬香港IPO 集資38億

和黃醫藥與阿斯利康啟沃瑞沙治療胃癌II期臨床試驗

哈囉出行申請撤回美國上市計劃

Kyle Bass：投資中國市場無保障

微軟季度收入勝預期 Azure收入增長放緩

「新興市場之父」麥樸思撐中國整頓措施 料對中小企有利

Alphabet第二季業績勝預期 YouTube廣告收入升84%

滬深三大指數低開 創板指開市失守3300點

恒指高開270點 出現「死亡交叉」

IMAX CHINA轉虧為盈 中期息0.028美元

港股ADR升257點 夜期高水158點 美期向 亞股向下

旭輝永升服務發盈喜 中期多賺逾55%

ASM PACIFIC 中期多賺2.6倍 息1.3元

新城悅：視乎市場情況 或回購股份

蘋果第三財收入勝預期 但警告零件供應緊張 收入增長或放緩

美股向下 納指創2個月最大跌幅 道指跌85點