港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升3日
文章日期：2021年7月28日 11:16
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升3日，對上一次連升3日是2021年6月09日，當日拆息報0.09018%。港元1個月期HIBOR升0.77點子至0.08839%，是7月12日後最高，當日報0.08893%。
港元現報7.7818元升值37點子，曾平作日收市價，報7.7855元，亦曾升值最多45點子，報7.781元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.27點子至0.04804%；1星期HIBOR升0.29點子至0.06179%；2星期HIBOR升0.41點子至0.07107%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.07點子至0.14946%；6個月期HIBOR跌0.21點子至0.25393%；12個月期HIBOR跌0.07點子至0.35554%。
美元指數現報92.429貶值0.003點。
美元1個月期LIBOR報0.08725%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0011%，連續2日擴闊，利差是2021年6月16日後最高，當日差距為0.0091%
對上一次連續2日擴闊，是2021年7月09日，當日利差報-0.0083%。報道
Alphabet第二季業績勝預期 YouTube廣告收入升84%