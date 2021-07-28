Alphabet第二季業績勝預期 YouTube廣告收入升84%
文章日期：2021年7月28日 09:41
谷歌母公司Alphabet Inc.公布，第二季收入（不包括支付給分銷合作伙伴的款項）約為510億美元，高過預期的461億美元。每股純利為27.26美元，高於19.35美元的平均預期。收市後時段升3.1%。
第二季度搜索和其他相關業務的收入為358億美元，高過預期的322億美元。YouTube的廣告收入升84%至70億美元，迥過預期的63.3億美元。
第二季收入勝預期，主要受惠於於渴望鼓勵消費者通過YouTube電商以及去實體店購物的零售領域營銷方投入大量廣告。
第二季度數字廣告收入的增長，與社交媒體公司Twitter和Snap上周公佈的類似結果呼應，這些公司都擺脫了對delta變體可能會影響在它們平台上的營銷預算的擔憂。
首席財務官Ruth Porat在聲明中稱，銷售額增長「反映了消費者網絡活動的增加和廣告客戶支出普遍強勁」。在業績發布後的電話會議上，首席商務官Philipp Schindler表示，零售行業「到目前為止」是廣告業務增長的最大貢獻者，旅遊、金融服務、媒體和娛樂部門也在該季度實現成長。
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