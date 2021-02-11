恒指今早高開270點或1.08%，報25356點，成交金額86億元；國指今早高開133點或1.5%，報9012點。恒生科技指數開市報6397點，升2.37%。恒指10天線(26965.59點)跌穿250天線(27200.85點)，出現「死亡交叉」。