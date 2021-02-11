恒指高開270點 出現「死亡交叉」
文章日期：2021年7月28日 09:26
恒指今早高開270點或1.08%，報25356點，成交金額86億元；國指今早高開133點或1.5%，報9012點。恒生科技指數開市報6397點，升2.37%。恒指10天線(26965.59點)跌穿250天線(27200.85點)，出現「死亡交叉」。
藍籌42隻升，12隻下跌，4隻無升跌。碧桂園（2007）升8.32%，報8.46元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）升2.67%，報44.25元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻50點；比亞迪（1211）跌1.96%，報200元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌0.9%，報88.45元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低18點。
昨日重挫的騰訊（0700）開市報451元，升1.12%；阿里巴巴（9988）開市報179.5元，跌0.22%；美團（3690）開市報196.8元，升1.44%。
恒生科技指數成份股26隻升，2隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是新東方在綫（1797）開市報4.12元，升7.85%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）開市報66元，跌0.9%。
多間公司公布業績，績前表現如下，亞洲水泥（0743）無成交，報5.43元；經營759阿信屋的CEC國際（0759）無成交，報0.78元；和黃醫藥（0013）開市報61.35元，升1.32%。
IMAX CHINA（1970）轉虧為盈 中期息0.028美元。無成交，報9.67元。
旭輝永升服務（1995）發盈喜，中期多賺逾55%。開市報12.2元，跌0.65%。
ASM PACIFIC（0522）中期多賺2.6倍，息1.3元。開市報107.2元，升7.09%。
新城悅（1755）公布，視乎市場情況，或回購股份。開市報17元，升10.97%。
新濠國際（0200）旗下新濠博亞第二季虧損減半至約1.8億美元。無成交，報12.08元。
周黑鴨（1458）發盈喜，料中期轉賺2億人幣。開市報6.71元，升2.76%。
經營內地吉野家的合興集團（0047）發盈喜，料上半年轉賺千萬人幣。開市報0.049元，無升跌。
融創服務（1516）斥5127萬元回購。開市報18.88元，升1.51%。
九龍倉置業（1997）發盈喜，料中期虧轉盈賺至少25億。開市報43.55元，跌1.91%。
遠大醫藥（0512）發盈喜，料中期純利按年增至少五成。開市報5.58元，跌1.59%。
新世界發展（0017）斥逾8398萬回購228萬股。開市報37.6元，升1.62%。
九毛九 （9922）發盈喜，料中期轉賺1.8億人幣。開市報25.5元，升0.2%。
齊合環保（0976）發盈喜，中期純利扭虧為盈料錄至少2.2億。開市報0.86元，升14.67%。
第一服務（2107）發盈喜，料純利至少增55%。開市報0.82元，無升跌。
英皇鐘錶珠寶（0887）料上半年扭虧，賺不少於1.3億元。開市報0.209元，升10%。
世茂服務（0873）發盈喜，料中期純利增不少於120% 全日跌近8%。開市報17.5元，升6.58%。
四環醫藥（0460）發盈喜，料中期收入及利潤分別增80%及300%。開市報2.45元，升8.89%。
破底股方面
破底股包括，小鵬汽車（9868）創上市新低，見139.5元，開市報139.5元，跌7.74%；藍月亮（6993）創上市新低，見7元，開市報7元，跌3.71%；啟明醫療（2500）見52周低44.5元，開市報44.5元，跌1.33%；中國平安（2318）見52周低64.5元，開市報64.5元，跌0.69%；金沙中國（1928）見52周低26.45元，開市報26.45元，跌1.86%；平保（2318）見52周低64.5元，開市報64.5元，跌0.69%；金界控股（3918）見52周低5.6元，開市報5.6元，跌1.41%。
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