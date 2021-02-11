港股ADR升257點 夜期高水158點 美期向 亞股向下
文章日期：2021年7月28日 08:47
美股向下，港股ADR升257點或1.02%，報25343點，即月恒指夜期升206點，高水158點，報25244點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.77%，折合報458.37元；阿里巴巴（9988）升0.61%，折合報181.01元；美團（3690）升4.98%，折合報203.66元；匯控（0005）升0.93%，折合報43.5元；建行（0939）升0.06%，折合報3.24元。
道期現升0.051%；標期現升0.03%；納期現跌0.05%。日股現跌0.86%，韓股現跌0.2%，澳股現跌0.14%。
今日焦點股份可留意：
多間公司公布業績，包括，亞洲水泥（中國）（0743）、CEC國際（00759）及和黃醫藥（0013）。
旭輝永升服務（1995）發盈喜，中期多賺逾55%。
ASM PACIFIC（0522）中期多賺2.6倍，息1.3元。
新城悅（1755）公布，視乎市場情況，或回購股份。
新濠國際（0200）旗下新濠博亞第二季虧損減半至約1.8億美元。
周黑鴨（1458）發盈喜，料中期轉賺2億人幣。
經營內地吉野家的合興集團 （0047）發盈喜，料上半年轉賺千萬人幣。
融創服務（1516）斥5127萬元回購。
九龍倉置業（1997）發盈喜，料中期虧轉盈賺至少25億。
遠大醫藥（0512）發盈喜，料中期純利按年增至少五成。
新世界發展（0017）斥逾8398萬回購228萬股。
九毛九 （9922）發盈喜，料中期轉賺1.8億人幣。
齊合環保（0976）發盈喜，中期純利扭虧為盈料錄至少2.2億。
第一服務（2107）發盈喜，料純利至少增55%。
英皇鐘錶珠寶（0887）料上半年扭虧，賺不少於1.3億元。
世茂服務（0873）發盈喜，料中期純利增不少於120% 全日跌近8%。
四環醫藥（0460）發盈喜，料中期收入及利潤分別增80%及300%。
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