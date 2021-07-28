蘋果第三財季營收創紀錄，但警告零組件供應緊張將影響當前季度的iPhone和iPad銷售。收市後時段跌2.13%。

道瓊斯工業平均指數收跌85點，跌幅0.25%，報35058點。標普500指數收跌20點，跌幅0.48%，報4401點。納斯達克綜合指數收跌180點，或1.22%，報14660點。

salesforce跌1.65%，報243.51美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低26點，而麥當勞升0.97%，報246.35元，貢獻道指15點。

科技股方面，蘋果收市報146.77元，跌1.49%，谷歌母公司Alphabet收市報2638元，跌1.59%，亞馬遜收市報3626.39元，跌1.98%，Facebook收市報367.81元，跌1.24%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.54%，報458點。德國DAX指數收跌0.64%，報15519點；法國CAC 40指數跌0.71%，報6531點；英國富時100指數收跌0.42%，報6996點。