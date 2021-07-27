新濠博亞主席及行政總裁何猷龍表示，旗下綜合度假村業務於第二季度逐步回穩。中場及高端中場分部為推動業績回穩的主要動力，他們將投放更多資源於該市場分部，預期可繼續帶動業績增長。他們對本澳市場的前景保持樂觀。期內，該集團撥款約澳門幣1600萬元推出『疫苗接種鼓勵計劃』，鼓勵同事接種疫苗。目前，近六成半的港澳同事已接種疫苗。

在發展項目方面，新濠影滙目前正進行擴建工程，第二期擴建工程將新增約900間豪華酒店客房及套房、大型室內及室外水上樂園、cineplex戲院、高端餐廳及會議展覽場地。新濠影滙水上樂園於5月22日隆重開幕。新濠天地亦繼續進行升級改造工程，並正為摩珀斯增設更多套房和客房，而迎尚酒店亦已於三月底暫停營業以進行重新塑造。全面優化的頤居已於今年三月底重開。位於塞浦路斯的City of Dreams Mediterranean預計將於明年夏季開幕，將提供超過500間豪華酒店客房、面積約1萬平方米的會議展覽設施、室外圓形劇場、家庭冒險樂園及多元豐富的餐飲和名店。

由旗下Melco Resorts Finance及Studio City Finance發行、總額達22.5億美元的優先票據，已於中華（澳門）金融資產交易股份公司上市，該等票據正於澳門及新加坡的交易所作雙重上市。