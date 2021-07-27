上半年投資收入中，於香港股票投資收益125億元，去年同期虧損196億元；其他股票投資收益464億元，去年同期蝕154億元；債券投資收益13億元，按年跌98.3%；非港元資產外匯估值上調28億元，去年同期估值下調244億元。至於其他投資收益，尚未有第二季數據，第一季為397億元，去年上半年則虧損57億元。

今年第2季單季表現方面，除了未公布的其他投資外，外匯基金於外國股票的收益是各項目中最多，達276億元。季內債券收益由首季蝕160億元，轉賺173億元。港股收益49億元，按年少逾四成。

金管局指，今年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為4.7%，上半年相關費用分別為180億港元及79億港元。

今年6月底外匯基金的總資產為45,666億港元，較2020年底增加674億港元，而其累計盈餘為8,346億港元。

金管局總裁余偉文表示，持續寬鬆的貨幣政策和財政措施，以及疫苗接種率提高，帶動環球經濟在今年上半年逐步復蘇，主要股票市場延續了去年第四季的升勢，以美股為例，標準普爾500指數年初至今反覆向上並屢創新高，於上半年錄得14.4%升幅，外匯基金的股票組合因而錄得良好收益。債市方面，受預期通脹升溫的影響，美國國債長期收益率於第一季顯著飈升，雖第二季略有調整，但總體債券價格仍跌，令債券組合的投資收入相對失色。但總括而言，外匯基金的股債組合於上半年均錄得正回報。

余指，展望下半年，投資環境仍存在頗多變數，隨着環球主要經濟體的疫情逐漸受控，市場預期美聯儲或會考慮開始逐漸縮減買債。與此同時，市場亦關注通脹上升是否暫時性，一旦通脹壓力升溫，觸發債息急升，將會造成金融市場波動。

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