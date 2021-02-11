香港快運推228元起單程機票 涉台北首爾等地 使用期截至明年6月底
文章日期：2021年7月27日 17:41
全球旅遊業尚未恢復，香港快運（HK Express）今日就推出單程票價288元起的機票，適用於27條航線，當中有台北、布吉、首爾等。優惠推廣將於本周四（29日）至8月8日期間推出，使用期由今年11月起至明年6月30日結束。
香港快運表示，於網上預訂機票時，旅客只需選擇「靈活飛」票價類別，即可以「自由飛」的價格免費升級尊享「靈活飛」的禮遇，包括快捷登機安排、優先辦理登機手續、優先處理託運行李服務和無限次免費更改航班，但必須於明年12月31日或之前出發。
香港快運又指，會向今年年底或之前出發的旅客提供「免費COVID-19旅遊保險」計劃。據該保險計劃顯示，保障範圍包括COVID-19海外住院醫療費用，保額高達10萬美元，70歲以上限額為50％，85歲以上限額為25％。保障範圍亦包括COVID-19遺體運送費用，保費高達2.5萬美元，以及COVID-19海外住院現金，保費為每日100美元，最多受保14日。
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