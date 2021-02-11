香港家族辦公室協會成員超過30個 資產規模達530億美元
文章日期：2021年7月27日 17:35
近年中港兩地的富豪不斷增加，市場對高資產管理的需求殷切。香港家族辦公室協會成立逾半年，成員數目已超過30個，包括單一及聯合家族辦公室，來自香港、內地、東南亞及歐洲等地，資產管理規模總額達530億美元。
為鞏固香港的家族辦公室生態系統，該會宣布已任命三名金融界資深人士為獨立顧問委員會成員，並成立四個小組委員會，將涵蓋法律事務、慈善事務、風險治理和財富策劃等主題，加強該會在這些關鍵範疇的專業能力，進一步為成員和整體行業提供建議和指導。
該會副主席葛綸表示，本港家族辦公室市場正逐步擴大，具一定的優勢。他引用證監會2020年的資產及財富管理活動調查，指本港的資產及財富管理業務去年增長21%，達4.5萬億美元。他又指，本港超高淨值人士不斷增長，去年有超過9850人，即每100萬人口有1400人，數據與紐約相約。
該會主席關志敏則提到，現時富豪家族第二代逐步接手，相比第一代，他們對風險的看法有異，傾向接受新興的資產類別，例如SPAC、ESG相關產品、私募基金、數位資產等。
記者：葉翠
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