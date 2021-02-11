該行內地及香港媒體行業主管合夥人邱麗婷稱，隨着疫情影響減退，2021年香港娛樂及媒體行業收入，預計按年增長7.65%至84億美元。未來5年，香港娛樂及媒體行業總增長預計將以4.38%的複合年增長率，在2025年達到100億美元。

邱麗婷表示，新冠疫情推動消費者邁向數碼平台，帶動OTT（over-the-top）影片、電子遊戲及互聯網廣告等數碼平台收入於2021年反彈；現場音樂表演、電影和戶外廣告的影響則較嚴重。不過隨著社交距離限制放寬，預計香港電影收入於2021年將增長64%，至2024年就可以回復至疫情前水平。

報告指出，香港OTT影片收入在2021年達3.05億美元，複合年增長率10.32%，預計2025年複合年增長率9.12%。該行香港管理諮詢服務主管合夥人利一鳴表示，疫情推動OTT發展，消費者直至現時仍保持線上觀看的習慣，但認為香港OTT市場已經飽和，訂閱增長空間有限，平台或需推出優質的影片、提升畫面清晰度及小眾內容將成為OTT影片新收入來源。

電盈（0008）旗下ViuTV兩大男團MIRROR和ERROR成廣告界新寵兒，活躍於各類宣傳，身影隨處可見。邱麗婷認為只是個別例子，解釋每間公司的廣告支出及預算受營業額影響，然而目前香港消費市場仍然疲弱，相較過往有新品發布即有鋪天蓋地的廣告，現時整體廣告行業尚未完全復蘇。

其他報道

香港寬頻推單次5000元中小企網絡安全驗身服務 料下半年吸納3萬企業客

LVMH上半年收入錄287億歐元 按年彈升56%

港股收市險守二萬五大關 成交創新高 美團拖累大市瀉逾300點

在岸人民幣跌穿6.5 見3個月低位

「劍神」張家朗奪金 寵物藥妝：為其愛貓提供終身免費保健及日用品

富達：內企違約一直存在 可利市場發展

騰訊微信「安全技術升級」暫停新用戶註冊 料8月初恢復

銀色債券｜中銀香港：認購人數及金額均突破紀錄

港股午後瀉逾1400點 失25000點大關 恒科指暴挫8%創最大單日跌幅

李錦記第三代掌舵人李文達辭世 享年91歲

美團創上市以來最大跌幅 花旗料其在華外賣整頓中最具風險

港奪奧運史上第二金 黃傑龍旗下全線餐廳今晚請飲啤酒

Tesla次季純利11.4億美元創新高 馬斯克：或不再出席電話會議

【有片：選股王】5G概念呈強 中興25元料有支持

內地傳要求內房買地開支不超銷售4成 摩通︰因供地集中影響

美國SEC：中概股須披露中國政府干預業務風險

富力澄清與張量旗下實力集團無關係