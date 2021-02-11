領展指，將於8月1日至10月15日推出「消費添飯家煮意」活動，顧客只需登記成為領展會員，並於23個指定商場或街市，以參與消費券計劃的其中一個電子支付平台單次消費滿500元，即可換領一公斤金鳳香米，消費越多越「得米」。

另外，顧客於23個指定商場或街市以電子貨幣消費，單一發票計算每滿50元，即可領取電子印花一個，憑指定數量電子印花則可換領日常小家電，四大支付平台用戶皆受惠。餘下的電子印花可用於參加於11月份舉行、獎品總值千萬元的大抽獎，有機會獲得10萬元獎賞。

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