港股午後大幅插水，一度重挫逾1440點或5.51%，跌穿25000點大關，創逾一年最大跌幅，失守多條主要平均線，惟收市險守2萬5關口，跌1105點或4.22%，報25086點，成交金額3606億元，創新高，較上日增加34.46%；國指跌475點或5.08%，報8879點。恒生科技指數曾跌最多9.91%，創以來最大跌幅，收報6249點，跌7.97%。