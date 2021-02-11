港股收市險守二萬五大關 成交創新高 美團拖累大市瀉逾300點
文章日期：2021年7月27日 16:32
港股午後大幅插水，一度重挫逾1440點或5.51%，跌穿25000點大關，創逾一年最大跌幅，失守多條主要平均線，惟收市險守2萬5關口，跌1105點或4.22%，報25086點，成交金額3606億元，創新高，較上日增加34.46%；國指跌475點或5.08%，報8879點。恒生科技指數曾跌最多9.91%，創以來最大跌幅，收報6249點，跌7.97%。
大市逾1600隻股份下跌，多隻科技股重挫，「ATMX」全線跌，其中美團（3690）拖累大市，大跌17.66%，收報194元，拖低大市303點。阿里巴巴（9988）跌6.35%，收報179.9元；騰訊（0700）一度見52周低，低位見438.8元，收報446元，跌8.98%；小米（1810）跌5.8%，收報24.35元。京東（9618）收報242元，跌9.43%；嗶哩嗶哩（9626）曾創上市新低，見621.5元，收報639元，跌11.98%；網易（9999）亦曾見52周低，最低跌至126.1元，收報130.4元，跌13.07%。
資金流出科技股，匯控（0005）有支持，逆市升1.77%，收報43.1元。
藍籌中以中信（0267）表現最好，升2.37%，收報8.22元；阿里健康（0241）最弱，跌18.52%，收報10.12元。
恒大系股價繼續「深潛」，恒大（3333）見52周低，低見5.54元，收報5.81元，跌13.41%；恒大汽車（0708）見52周低，低位見10.34元，收報10.58元，跌16.03%；恒大物業（6666）一度創上市新低，低見5.02元，收報5.16元，跌10.73%；恒騰（0136）收報2.81元，跌16.86%。
教育股繼續處於當局監管「風眼」位置，午後隨市下跌。新東方（9901）跌8.63%，報14.62元；新東方在綫（1797）跌3.05%，報3.82元；希望教育（1765）收報1.25元，跌6.72%；楓葉教育（1317）收報1.45元，跌8.23%；睿見教育（6068）收報1.52元，跌1.3%。
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