香港寬頻推5000元中小企網絡安全驗身服務 料下半年吸3萬企業客
文章日期：2021年7月27日 16:47
香港寬頻（1310）今日宣布，與會計行羅兵咸永道聯手推出「中小企勒索軟件防禦急診服務」，主要對象為中小企業，屬單次收費5000元，該評估服務可一天內出報告。香港寬頻持股管理人及科技總裁李友忠表示，新的企業方案服務主要透過檢查企業對外應用服務的網站或IP地址。李友忠又表示，目前全港有超過20萬的活躍企業公司，香港寬頻服務當中逾10萬企業，集團會向相關企業推廣該服務。李友忠預計，下半年該企業方案能吸納3萬客戶。
持股管理人及網絡安全總監花錦榮指，現時黑客攻擊已進入自動化程式，以「漁翁撒網」的方式攻擊中小企業，再透過鎖取資料，向公司進行勒索。花錦榮表示，中小企普遍欠缺網絡安全意識，又誤認為公司的資訊科技部門同時能處理網絡安全問題，但兩者屬不同，若商家自行管理伺服器的網絡安全需要投放大量的資源人才，成本昂貴，所以企業往往會找專業處理網絡安全的公司負責。花錦榮透露，公司網絡安全團隊人員達30人，以及是次對中小企推出的新服務會取用銀行、保鑑和證鑑級別的準則。
李友忠表示，完成快速驗身報告後，會為企業推廣價值3000元的月費的「網絡安全點對點 End-to-End 解決方案」服務。他預告，該計劃將於未來兩個月內推出，讓企業完成網絡安全快速檢查後，加強日後的網絡安全措施。他形容，該月費計劃會全天候由集團的安全監控中心負責，和每月會有網絡安全分析報告給予客戶等。
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