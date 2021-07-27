持股管理人及網絡安全總監花錦榮指，現時黑客攻擊已進入自動化程式，以「漁翁撒網」的方式攻擊中小企業，再透過鎖取資料，向公司進行勒索。花錦榮表示，中小企普遍欠缺網絡安全意識，又誤認為公司的資訊科技部門同時能處理網絡安全問題，但兩者屬不同，若商家自行管理伺服器的網絡安全需要投放大量的資源人才，成本昂貴，所以企業往往會找專業處理網絡安全的公司負責。花錦榮透露，公司網絡安全團隊人員達30人，以及是次對中小企推出的新服務會取用銀行、保鑑和證鑑級別的準則。

李友忠表示，完成快速驗身報告後，會為企業推廣價值3000元的月費的「網絡安全點對點 End-to-End 解決方案」服務。他預告，該計劃將於未來兩個月內推出，讓企業完成網絡安全快速檢查後，加強日後的網絡安全措施。他形容，該月費計劃會全天候由集團的安全監控中心負責，和每月會有網絡安全分析報告給予客戶等。

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