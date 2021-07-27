目前強積金投資中國國債，受限於10%的資產上限，同時不能投資非投資級別債券，目前內地政策銀行在岸債券沒有國際評級，因此強積金債券基金不能投資。劉鴻基表示去年起債息下跌，定息債回報不高，若有彈性增加與美債債息相關度較低的債券，有助平穩收益。他又指出，內地債市流動性持續改善，例如外資現時亦能配置過去缺乏成交的中國30年期國債，近年亦有商業銀行二次資本債買賣，一旦強積金放寬投資彈性，內地債市有足夠流動性提供不錯的回報。

投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，強積金過去改進多集中於降低收費，但要提高成員收益，需要提高投資回報，認為可以審視逐步放寬投資選擇，例如放寬投資政策性銀行債。目前強積金成員進入提取期增加，高收益債券可提供重要的現金流，認為可以在現有的產品，加入一定比例的高收益債券。

宏利投資管理高級執行總監及亞洲定息產品高級組合經理陳珮珊指出，過去5年中國國債年化收益率為3.5厘，加上由人民幣率上升，以港元計算年化回報可至4厘，在現時低息環境是吸引的投資，而評級亦有A+級，認為或無需要設定10%的上限。此外美國10年期債息由3月的1.75厘跌至1.25厘，她指出早前市場對債息上升過於樂觀，隨着聯儲局多次強調仍然寬鬆，變種病毒令疫症不明朗上升，市場對債息的疑問增加，認為要再升至1.8厘會有難度。

其他報道

銀色債券｜中銀香港：認購人數及金額均突破紀錄

港股午後瀉逾1400點 失25000點大關 恒科指暴挫8%創最大單日跌幅

李錦記第三代掌舵人李文達辭世 享年91歲

美團創上市以來最大跌幅 花旗料其在華外賣整頓中最具風險

港奪奧運史上第二金 黃傑龍旗下全線餐廳今晚請飲啤酒

Tesla次季純利11.4億美元創新高 馬斯克：或不再出席電話會議

【有片：選股王】5G概念呈強 中興25元料有支持

內地傳要求內房買地開支不超銷售4成 摩通︰因供地集中影響

美國SEC：中概股須披露中國政府干預業務風險

富力澄清與張量旗下實力集團無關係

遭中外評級機構展望調為負面 中國恒大取消特別分紅再挫11%

Cathie Wood旗下Ark管理的ETF減持京東、騰訊、阿里等中概股