科技股跌勢未止，騰訊（0700）阿里巴巴（9988）跌逾4%，美團（3690）再挫一成，手遊心動（2400）跌近兩成。醫藥醫療、內房物管、教育股繼續捱沽，消費如體育用品食品都受壓。資金繼續流向半導體及碳中和概念的汽車、新能源、金屬礦石等行業股份。中芯（0981）、紫金（2899）、金風（2208）升逾一成。吉利（0175）升半成。本地公用股亦有支持。

目前形勢一些國策股繼續受到追捧，科技、醫藥股等難有轉機。入市則有些尷尬，很難不易掌握時機。碳中和概念強勢，但快過份擠擁，下一波跌浪也有機會成為拋售對象，相反大市跌勢喘息反彈，則要由大跌或低殘股科技、醫藥等帶動，但若然太早撈底，恐怕要捱沽。因此，現階段入市要視乎手上持倉，若然手上有貨，宜等待出現反彈，有築底迹象才開始吸納，早前已減持，現時輕倉才考慮小注入市。

除了碳中和、5G概念呈強是另一選擇，中興（0763）早前預告上半年純利倍增，受到收入增長、毛利率改善帶動。走勢上，月中升穿24元動力增強攀升，短線於20天線現約25元料有支持。高位整固後宜看能否向上闖29元阻力。

劉思明

投資版副主編