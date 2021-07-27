內地傳要求內房買地開支不超銷售4成 摩通︰因供地集中影響
文章日期：2021年7月27日 12:49
繼內地「三道紅線」收緊內房融資後，昨內地財聯社報道，被納入「三道紅線」試點的數十家重點房企，已被監管部門要求買地金額不得超年度銷售額40%。
報道又引述知情人士指，此比例限制不僅包括房企在公開市場拿地，還包括通過收併購方式獲地的支出。
就此摩根大通發表以「第四道紅線？」為題的報告，據該行理解目前各大房企需要向人行提交每月財報，而此40%買地限制是按季為基礎，及以累積方式，內房有可能違反規則，但需向監管方解釋，而上述違規或可能因每年僅得三次集中賣地所導致。
該行指，小部分開發商在2021年上半年輕微違規，其餘包括融創（1918）仍然守規，而上半年地價只佔其平均銷售均價的36%，意味開發商能重新投資其銷售額的40%，在地價穩定的基礎下，意味仍有10%的按年增長。
至於市場關注商業票據會否包含在三道紅線下，以規管內房。但該行認為影響不大，事關房企的減債方案早已包含此類票據，即使政府決定將商業票據都包含在內，房企減債計劃仍會如期進行。
摩通指出，行業昨見沽售壓力，主要來自市場對政府或進一步收緊信貸的憂慮，但該行認為銀行仍會維持對內房的鷹派作風，而整體內房信貸風險仍然安全，因為內房企已減少買地，料所有內房在2020年下半年去槓桿後，上半年均有正數的自由現金流，雖然市場有其憂慮，但內房商的確正努力釋除市場擔憂。
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