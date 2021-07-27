其餘恒大系亦未見樂觀，恒騰網絡（0136）早市曾低見2.94元或跌13%，早市收跌12.13%，報2.97元，回到其合股前水平。該股在合股前一直在2至3元水平，合股後曾高見17.8元，現較高位回落超過83%。

至於恒大物業（6666）雖然已發盈喜，但受到恒大系消息打擊及行業政策影響，該股今日早市低見5.36元或跌7.3%，早市收挫5.88%，報5.44元。

昨夜（7月26日）評級機構標普亦將中國恒大的信用評級由B+下調兩級至B-，評級展望負面。標普表示，恒大的融資渠道轉弱，將打擊其流動性狀，及懷疑其有序減少負債計劃的執行能力。恒大的信用狀況也受到「盈利能力嚴重下降」的拖累。據指，恒大集對標普下調其評級表示深表遺憾和不理解。

另外內地評級機構中誠信國際亦同於昨日發表報告，指目前房地產行業政策環境處于持續偏緊的態勢，房地產金融監管力度不斷加大，信貸環境偏緊及投資者信心不足將進一步加大公司再融資壓力，若未來公司再融資環境持續惡化，會對公司信用實力造成負面影響。

該行決定維持恒大地產集團有限公司主體信用等級為 AAA，維持包括「15 恒大 03」、「19 恒大 01」、「19 恒大 02」等九項債項信用等級為 AAA，將上述主體及相關債項信用等級撤出信用評級觀察名單，並將評級展望調整為負面。

中誠信國際指，將持續關注恒大集團及恒大地產再融資環境的變化、降負債戰略的實施進度與效果，並及時評估上述事項對公司信用狀況的影響。

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