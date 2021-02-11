港股跌269點 恒科指重挫逾3% 美團領跌瀉一成 匯控逆市揚4%
文章日期：2021年7月27日 11:53
港股半日反覆向下，開市不久一度倒升逾130點，惟至10時半左右走勢急轉直下，恒指一度重挫455點，失守26000點大關，低見25737點，之後跌幅收窄，半日收跌269點或1.03%，報25922點，成交金額1538億元；國指跌153點或1.64%，報9201點。恒生科技指數收報6575點，跌3.17%。
科技股勢弱，美團（3690）領跌大市，半日大跌10.61%，收報210.6元，拖低恒指182點；其次為阿里巴巴（9988）跌4.16%，收報184.1元，拖跌大市112點。騰訊（0700）跌4.98%，收報465.6元；美團（3690）跌10.61%，收報210.6元；小米（1810）跌0.58%，收報25.7元。
其餘中概股同樣無運行，網易（9999）收報136.9元，跌8.73%；京東（9618）收報255.8元，跌4.27%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，收報666元，跌8.26%；快手（1024）跌1.4%，收報112.4元。
匯控（0005）逆市升4.6%，收報44.3元。招銀國際表示，投資者在將資金轉出因中國收緊規定而遭受重創的板塊。
藍籌中以吉利（0175）表現最好，升5.34%，收報24.65元；阿里健康（0241）跌17.07%，收報10.3元。
中國對課外輔導行業進行嚴厲打擊，國內教育股未見起色。新東方（9901）跌2.63%，報15.58元；新東方在綫（1797）小幅反彈，升0.76%，報3.97元；希望教育（1765）見52周低，收報1.28元，跌4.48%；楓葉教育（1317）收報1.52元，跌3.8%；睿見教育（6068）收報1.54元，無升跌。
餐飲股表現疲弱，奈雪的茶（2150）一度大跌19%，低見10.12元，創上市新低，收報10.38元，跌16.96%。海底撈（6862）見52周低，低見31.9元，收報32元，跌7.78%；九毛九（9922）收報25.95元，跌8.63%；呷哺呷哺（0520）見52周低，一度低見6.55元，收報6.65元，跌1.63%。
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