港股半日反覆向下，開市不久一度倒升逾130點，惟至10時半左右走勢急轉直下，恒指一度重挫455點，失守26000點大關，低見25737點，之後跌幅收窄，半日收跌269點或1.03%，報25922點，成交金額1538億元；國指跌153點或1.64%，報9201點。恒生科技指數收報6575點，跌3.17%。