餓了麼表示，堅決擁護並將認真遵守《意見》要求，圍繞騎士安全、騎士健康、騎士收益、騎士保障等方面進行方案制定，在有關部門的指導下積極行動落實。目前，騎手職業傷害保障等相關工作已在緊密籌備中。

美團昨日回應，已經收到並認真學習相關要求，此前公司積極配合政府相關部門開展了多輪實地調研和座談，主動彙報溝通相關情況。

集團強調，一直致力於合規經營，努力保護包括騎手在內的平台相關主體的正當權益。指導意見的正式出台，將對於行業整體的健康發展起到重要的推動作用。接下來，美團將堅決貫徹和落實指導意見，繼續積極改進，在勞動保障、配送安全、騎手福利、騎手體驗提升等多方面切實維護勞動者權益，提高勞動保障水平，提升行業就業質量。

阿里暫報186.5元，跌近3%；美團暫跌逾6%，報221元。