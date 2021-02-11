港股低開180點 ATMX齊跌 騰訊跌近半成 恒大開市瀉逾8%
文章日期：2021年7月27日 09:11
港股承接昨日跌勢，今早低開180點或0.7%，報26011點，成交金額50億元；國指今早低開86點或0.93%，報9268點。恒生科技指數開市報6667點，跌1.81%。
ATMX全線低開。阿里巴巴（9988）跌4.32%，報183.8元，拖低恒指116點；騰訊（0700）跌5.02%，報465.4元；美團（3690）無升跌，報235.6元；小米（1810）跌0.39%，報25.75元。其餘中資科技股亦捱沽，網易（9999）開市報140元，跌6.67%；京東（9618）開市報258元，跌3.44%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見685元，跌5.65%。
藍籌方面，創科實業（0669）升2.28%，報134.7元，為表現最佳藍籌；阿里健康（0241）跌6.6%，報11.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒大系陷頹勢。恒大（3333）見52周低，開市報6.15元，跌8.35%；恒大汽車（0708）報12.36元，跌1.9%；恒騰（0136）報3.32元，跌1.78%；恒大物業（6666）創上市新低，開市報5.58元，跌3.46%。
醫思健康（2138）首季整體銷售額不少於7.2億元，按年增長52%，今早高開0.84%，報12.06元。