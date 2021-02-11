港股ADR跌180點 留意恒大系及教育中概股表現
文章日期：2021年7月27日 08:45
中資股捱沽，港股昨日急瀉，雖然美股創新高，惟港股ADR指數偏軟，跌180點或0.69%，收報26011點。
個股ADR方面，ATMX ADR中，僅小米（1810）高收。騰訊（0700）ADR向下，較港收市價跌4.5%，折算收報468.12元；阿里巴巴（9988）ADR較港收市價跌3.1%，折算收報186.22元；美團（3690）ADR較港收市價跌2.73%，折算收報229.16元；小米ADR較港收市價升0.02%，折算收報25.86元。另外，匯豐（0005）ADR較港收市價升2.2%，折算收報43.3元。
焦點股份
中國恒大（3333）決定取消特別分紅方案，留意恒大系表現。
教育中概股ADR大幅向下，留意相關股份。
香港生力啤（0236）公布，截至今年6月底止，集團中期收入錄2.66億元，較去年同期2.44億元升約9%；期內純利僅錄110萬元，較去年上半年280萬元，大減約59%。每股盈利0.3仙，不派息。
醫思健康（2138）公布，由2021年4月至6月底的首季整體銷售額不少於7.2億元，按年增長52%，當中內地銷售額按年增長36%、醫療服務銷售額按年增長104%。
新城悅（1755）發盈喜，料截至6月底的中期合併淨利潤將較2020年中期的1.889億元人民幣（下同），按年增長至少45%。