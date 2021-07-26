圓幣錢包科技公司指出，圓幣籃子內三種貨幣的權重是參考三個經濟體在亞洲區內貿易量的佔比（金額）、外滙儲備（相對進口）的充裕度、淨國際投資頭寸及外滙巿場的流動性（外滙交易量）而釐定。由於這只是初步方案，在圓幣錢包正式推出前會正式確認。另外，圓幣的貨幣組成和權重會定期檢討，有需要時會作出適當修訂。

圓幣錢包公司在去年成立，是一家運用最新金融科技的數碼錢包支付公司，成立的目的是為了幫助貿易企業解決跨境支付難和慢的痛點及方便企業管理外滙風險。

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