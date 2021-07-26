醫思健康上季銷售額升52% 擴朗豪坊旗艦服務中心面積
文章日期：2021年7月26日 19:16
醫思健康（2138）公布，由2021年4月至6月底的首季整體銷售額不少於7.2億元，按年增長52%，當中內地銷售額按年增長36%、醫療服務銷售額按年增長104%。
集團又同時宣佈，為滿足對醫療及健康服務的殷切需求，於2021年7月26日擴展其位於旺角朗豪坊辦工大樓的旗艦服務中心，新租用了額外一樓層，其總樓面面積約為1.79萬平方呎。
集團指，新租用樓層用作其醫學美容及醫療專科服務業務，包括但不限於集團首間眼科中心及新的婦產科中心。
擴展後，集團於朗豪坊辦工大樓的總服務面積增加至9層樓層，而集團之診所及服務中心的總樓面面積增加至約43.1萬平方呎。
集團相信，上述擴張將成為其業務增長點，進一步鞏固作為一站式綜合健康及醫療服務供應商的地位，有效擴大其於健康及醫療服務市場的份額。
醫思健康今日跌8%，收報11.96元，成交額約1.03億元。
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