證監指出，聚利寶在截至7月14日有18名股東合共持有9318.5萬股，佔公司已發行股本之18.64%，連同該公司兩名主要股東持有的3.725億股或74.5%，已佔已發行股本的93.14%。

據證監指，聚利寶在今年1月4日至3月18日期間，股份收市價徘徊於0.213元至0.27元之間，而每日平均成交量為197.625萬股或約45.7萬元。

自今年3月19日起，股份收市價上升大概十倍至7月14日的2.75元，而每日平均成交量大幅增加至超過200萬股或320.73萬元。

在3月19日至7月14日期間，集團於3月26日曾預告2020年全年虧損200萬新加坡元，按年跌30.3%；5月14日公布，截至3月底的首季業績虧損45.2萬新加坡元，按年跌67.9%等公告。

在7月23日，該股份的收市價為2.84元，較3月18日的0.265元高出971.7%。

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