新城悅指，該增長主要由於集團的在管面積增加；及增值服務收入上升，尤其是社區增值服務。此外，截至2021年6月底集團的合約面積達到約2.5億平方米，淨增加約4700萬平方米，其中第三方的合約面積淨增加約2200萬平方米；在管面積達到約1.22億平方米，淨增加達到2000萬平方米以上。

新城悅今日全日跌13.53%，收報17.64元﹔其他物管股方面，跌超過一成的包括世茂服務（0873）跌19.55%、金科服務（9666）跌18.15%、旭輝永升服務（1995）跌17.47%、碧桂園服務（6098）跌16.6%）、合景悠活（3913）跌15.66%、中海物業（2669）跌14.44%、華潤萬象生活（1209）跌14.07%、星盛商業（6668）跌13.93%、融創服務（1516）跌13.87%、越秀服務（6626）跌13.49%、恒大物業（6666）跌12.02%、時代鄰里（9928）跌11.11%、佳兆業美好（2168）跌10.04%。

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