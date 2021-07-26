集團投融資及投資關係部總監印國庭補充，大股東及高管的增持行動早於第三季業績前已經開始，今後大股東及高管會在合適時會願意增持集團的股份。首席運營官劉文琦指出，集團明白到市場對國家的教育政策敏感，但是這無阻集團在大政策環境下，去部署購併。

廖伊萬說，高教院校的招生計劃，向來是依教育廳下達的要求去行事，是有計劃性，並按區域去分配，並依高規格管理。中滙的策略則會按區域、學生人數及毛入學率等指標去發展。她形容，今天市場的反應及對教育股的了解，與實際行業運作完全是兩回事。她未見到從事高教及職教的公司在購併方面受限制，反而內地政策容許獨立學院實施轉設，並且開放讓資本市場及融資去配合下，集團會首選粵港澳大灣區及成渝經濟區兩大區，繼續物色可予共融及具協同效應的項目去購併，將來若遇適合的情況，亦會考慮其他區域。另因為高教及職教入場門檻高，並非有資金便能夠成事，而是要求具備師資、辦學經驗及營運能力，她認為，培訓類或K12教育機構要入場並非不可能，但是不容易入場成為強的競爭格局。

首席財務官黃成滿指出，在首三季，集團已付4.49億元（人民幣、下同）資本開支，擴建校區，料今年餘下時間續會投資1至2億元資本開支，令廣東校區有較大園區及收生空間。另在收購四川兩所職教學院方面，現時收生才約2萬人，料明年可達2.7萬至2.8萬人，加上學費會進一步提升，料對集團的貢獻會增大。在首三季，四川學校貢獻毛利7450萬元。現時四川學校的利息成本約6.5%，將來可以作進一步優化，有空間拉近至與兩家廣東學校的4.8%利息成本水平。

其他報道

Lenovo 推消費券早鳥優惠 預繳250元可換500元消費券

恒指跌1129點14個月最大跌幅 兩日累跌1531點 成交增92%

中概科技股於美股盤前延續跌勢 阿里ADR暫跌近半成

消費券︱海港城、時代廣場推回贈優惠券 最高可獲贈1.4萬

消費券︱K11 MUSEA推200萬元抽獎 涉瑰麗酒店住宿套票iPhone 12

調查：餐飲業對未來感樂觀 裁員或放無薪假情況下降

市監局等7部門發文 須保障外賣員勞動收入及參加社保

滙豐保險：98%港人憂晚年財務 僅16%有退休規劃

飛利浦次季EBITA按年升逾兩成至5.32億歐元

中國向美國提出兩份清單 要求美國糾正錯誤

【有片：埋身擊】滬深兩市急跌 現水平不宜低吸

滬指兩連跌 創板指3300點失而復得

科指挫7% 創記錄最大跌幅 恒指曾跌994點 見14個月最大跌幅

恒隆與凱悅合作推出服務式寓所「昆明君悅居」

物管股急挫 碧服CFO︰未來未見負面政策出台

《幫你格價》：醫療費昂貴 留學保險不可少