恒指今早低開496點，午後跌幅擴大，最多跌1144點或4.19%，是2020年5月22日後最大跌幅，當日跌幅為5.77%。

恒指收市跌1129點或4.13%，報26192點，成交金額2682億元，較上日增加92.19%，是4月8日2811.27億元成交後最多；國指跌483點或4.92%，報9355點。恒生科技指數收報6790點，跌6.57%。

藍籌9隻升，47隻下跌，2隻無升跌。中電（0002）升1.72%，收報79.8元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點；海底撈（6862）跌16.69%，收報34.7元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌13.76%，收報235.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低274點。

恒生科技指數成份股2隻升，28隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報24.15元，升10.27%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）創上市新低，見3.86元，收報3.94元，跌33.45%。

北水南下合計淨流出63.34億元，較上日增加30%，連續第6日流出，累計流出-236.03億元。南水北上合計淨流出128.02億元人民幣，較上日增加174.74%，連續第2日流出，累計流出174.61億元。

三大指數表現

恒指曾跌最多4.19%，是2020年5月22日後最大跌幅，午後低見26177.4點，是2020年12月23日26071.76點後最低。連跌2日，累計跌1531.52點。

科指曾跌最多7.09%，創上市以來最大跌幅，低見6752.62點，是2020年7月27日6677.16點後最低。連跌2日，累計跌699.17點。

國指曾跌最多5.04%，是2020年3月19日後最大跌幅，當日跌幅為5.8%。午後低見9343.64點，是2020年9月29日9269.87點後最低。連跌2日，累計跌651.33點。

個別重磅藍籌表現

騰訊曾跌最多7.87%，是2020年8月7日後最大跌幅，當日跌幅為10.1%。午後低見489.2元，是2020年6月30日488.2元後最低。連跌2日累計跌54元，但同時出現連續第7日陰燭，對上一次連續第7日陰燭是2020年12月14日。騰訊收報490元，跌7.72%。

美團（3690）曾跌最多14.93%，創上市以來最大跌幅，低見232.4元，是2020年9月25日230.8元後最低。收報235.6元，跌13.76%。

午後消息股表現

物管股急挫，碧服（6098）CFO︰未來未見負面政策出台。碧桂園服務收報59.55元，跌16.6%。

電盈（0008）58.5億出售數據中心業務。收報4.2元，升1.69%。

中匯集團（0382）公布，首三季收入按年升近48%。收報5.84元，跌12.8%。

今早及隔晚消息股表現

比特幣升15%，逼近4萬美元關，傳亞馬遜研加密貨幣支付。區塊鏈概念股普遍向上，火幣科技（1611）收報11.52元，升9.51%；栢能集團（1263）收報4.49元，升0.67%；BC科技（0863）收報17.9元，跌1.21%；雄岸科技（1647）收報0.26元，升4%；美圖公司（1357）收報1.56元，升1.96%；信陽毛尖（0362）收報0.255元，跌5.56%。

部分銀行和券行將恒大（3333）剔出孖展名單。恒大系向下，恒大（3333）見52周低6.65元，收報6.71元，跌7.58%；恒大汽車（0708）見52周低12.2元，收報12.6元，跌11.39%；恒騰（0136）收報3.38元，跌9.38%；恒大物業（6666）創上市新低，見5.68元，收報5.78元，跌12.02%。

花樣年（1777）、彩生活（1778）公布，建議分拆商業及綜合混合用途物業的物業管理業務上市。花樣年見52周低0.78元，收報0.79元，跌4.82%；彩生活創上市新低，見2.7元，收報2.74元，跌5.19%。

海底撈（6862）發「盈警」 上半年扭虧但未達預期。海底撈見52周低33元，收報34.7元，跌16.69%。

南方錳業（1091）兩日急升5成，稱不知悉原因。創52周高，見1.13元，收報1.09元，升28.24%。

中國燃氣（0384）對湖北爆炸有直接責任，全體董事放棄薪酬共2250萬元。收報23.65元，跌0.21%。

網易（9999）旗下網易雲音樂：堅決不簽訂網絡音樂獨家版權。收報150元，跌13.29%。

中交建（1800）發盈喜，料上半年盈利最多增長1.4倍。收報3.69元，升0.54%。

社保擬半年內減持人保（1339）2%A股。收報2.46元，跌2.38%。

中國能源建設（3996）新簽4合同，總金額逾20億美元。收報0.71元，跌2.74%。

時代鄰里（9928）發盈喜，料上半年多賺逾八成。收報5.2元，跌11.11%。

海昌海洋公園（2255）發盈警，料中期虧損收窄至不超過3億人幣。收報0.76元，跌2.56%。

九龍建業（0034）發盈警，料中期基礎純利大減最多75%。收報9.1元，跌1.52%。

廖創興企業（0194）發盈喜，料上半年純利升11倍至2.1億。收報8.1元，跌1.94%。

東方證券（3958）上半年純利增77%。創52周高，見6.97元，收報6.71元，升5.67%。

中國再保險（1508）中期純利按年升最多65%。收報0.75元，跌1.32%。

中海外（0688）獲控股股東增持50萬股。收報18.04元，跌2.06%。

安莉芳（1388）發盈喜，料中期純利升至3000萬，次季銷售持平。收報1.15元，跌10.16%。

破頂股表現

破頂股包括，長城汽車（2333）創上市新高，見35.5元，收報32.55元，跌4.82%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；揚科集團（1460）創52周高，見0.55元，收報0.55元，升30.95%；葉氏化工（0408）創52周高，見5.3元，收報5.13元，升1.79%。

破底股方面

物管股破底，包括，彩生活（1778）創上市新低，見2.7元，收報2.74元，跌5.19%；恒大物業（6666）創上市新低，見5.68元，收報5.78元，跌12.02%；越秀服務（6626）創上市新低，見4.13元，收報4.17元，跌13.49%；朗詩綠色生活（1965）創上市新低，見3.16元，收報3.17元，跌0.31%；。

教育股破底，包括，睿見教育（6068）創上市新低，見1.46元，收報1.54元，跌17.2%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.61元，收報0.61元，跌42.45%；21世紀教育（1598）創上市新低，見0.455元，收報0.475元，跌19.49%；新東方（9901）創上市新低，見16元，收報16元，跌47.02%；思考樂教育（1769）創上市新低，見1.31元，收報1.38元，跌45.45%；新東方在綫（1797）創上市新低，見3.86元，收報3.94元，跌33.45%；。

科技股破底，包括，指尖悅動（6860）創上市新低，見0.186元，收報0.188元，跌4.08%；雲遊控股（0484）創上市新低，見1.39元，收報1.41元，無升跌；攜程集團（9961）創上市新低，見205.4元，收報207.4元，跌6.58%；汽車之家（2518）創上市新低，見95.75元，收報95.8元，跌6.45%；寶尊電商（9991）創上市新低，見65.9元，收報65.95元，跌20.16%；易居企業（2048）創上市新低，見3.7元，收報3.71元，跌9.51%；京東物流（2618）創上市新低，見30.05元，收報30.1元，跌11.99%；萬國數據（9698）創上市新低，見59.85元，收報60.5元，跌12.38%；京東健康（6618）創上市新低，見80.2元，收報83.75元，跌17.08%；恒大（3333）見52周低6.65元，收報6.71元，跌7.58%。

內房股破底，包括，萬科（2202）見52周低21元，收報21元，跌7.08%；禹洲（1628）見52周低1.82元，收報1.85元，跌6.09%；招商局置地（0978）見52周低1.01元，收報1.02元，跌5.56%；佳兆業（1638）見52周低2.23元，收報2.24元，跌5.08%；龍光地產（3380）見52周低9.16元，收報9.22元，跌5.63%；世茂集團（0813）見52周低16.2元，收報16.28元，跌6.44%；雅居樂（3383）見52周低9.25元，收報9.26元，跌3.94%；時代中國（1233）見52周低7.65元，收報7.83元，跌6.9%；奧園（3883）見52周低5.48元，收報5.52元，跌3.83%。

其他破底股包括，兆科眼科（6622）創上市新低，見8.8元，收報8.95元，跌6.77%；康諾亞（2162）創上市新低，見59.95元，收報61.75元，跌3.21%；雅各臣（2633）創上市新低，見0.65元，收報0.66元，跌2.94%；康聖環球（9960）創上市新低，見7.2元，收報7.41元，跌7.61%；優趣匯（2177）創上市新低，見6.65元，收報6.67元，跌15.99%；摩比發展（0947）創上市新低，見0.47元，收報0.48元，跌3.03%。

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