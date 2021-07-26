調查顯示，48.3%受訪餐廳表示堂食收入增加，按季增長12.4%。僅29.3%受訪餐廳稱其堂食收入因現行的社交距離措施及堂食限制而錄得跌幅。另36.2%受訪餐廳表示外賣訂單較第一季有所增加，25.9%表示訂單數量持平，顯示外賣需求穩定。

此外，調查發現較少餐廳計劃在2021年第三季裁員或要求員工放無薪假，有關數字從上一季的17%下降至14%，顯示業內的就業情況緩慢而穩步地改善。然而，59%受訪餐廳表示營運及可變成本（如租金、人工和食材）較上一季增加。如果未來數月出現意外情況導致食肆收入下跌，這些成本或會對生意構成挑戰。

戶戶送香港區發言人表示，香港餐飲業正從去年疫情的低迷時期逐步復蘇，開始出現正面的增長勢頭。本季「餐廳信心指數」調查顯示，在業內情況好轉的同時，外賣需求依然穩定。

「餐廳信心指數」於2019年秋季推出，是香港首個向餐廳伙伴進行的調查，旨在揭示本地的餐飲趨勢及食肆東主所面對的困難，幫助餐廳以定製的市場推廣及宣傳活動等創新業務解決方案，來迅速應對經營上的各種挑戰。

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