保障勞動收入方面，要求平台建立與工作任務、勞動強度相匹配的收入分配機制，確保外賣送餐員正常勞動所得不低於當地最低工資標準。不得將「最嚴算法」作為考核要求，通過「算法取中」等方式，合理確定訂單數量、準時率、在線率等考核要素，適當放寬配送時限。

另在完善社會保障方面，督促平台及第三方合作單位為建立勞動關係的外賣送餐員參加社會保險，支持其他外賣送餐員參加社會保險，按照國家規定參加平台靈活就業人員職業傷害保障試點。鼓勵探索提供多樣化商業保險保障方案，提高多層次保障水平。

今年5月，南京要求企業需為全職外賣騎手繳付社會保障金，當時投行瑞信發報告，預計該新要求將會為行業首開先河，料未來各地方政府或會跟隨，更估計美團（3690）每單位騎手成本將因此而上升10%。

美團今天收跌13.76%，報235.6元。

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