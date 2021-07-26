滙豐保險：98%港人憂晚年財務 僅16%有退休規劃
文章日期：2021年7月26日 16:15
據滙豐保險委託經濟學人智庫進行調查顯示，98%受訪者對退休生活有財務擔憂，主要憂慮為醫療費用及資金不足。調查指出，香港雖為全球最長壽地區，平均年齡達85.3歲，但僅24%受訪者預計退休人生為20年或以上，當中僅16%為退休生活進行妥善規劃。
調查發現，受新冠疫情影響，接近40%受訪者在疫後額外投放10%作為退休儲蓄，過半數受訪者均認為疫症對財政、社交生活及醫療均有負面影響。此外，雖然女性壽命較長，但不細想退休生活及打算退休後倚賴伴侶的女性均較男性為多，可見女性較少考慮退休生活。
滙豐保險香港行政總裁文德華表示，調查結果反映，港人在認知和準備退休生活中存在重大的落差，尤其社會上出現更多退休後的斜棟族，面對香港人口老化問題，對年金的需求大增。
滙豐宣布，推全新「滙豐裕達年金計劃」，保證首10年年金金額逐年遞增3%，年金期最長為25年或至99歲。由年金期第11年起，則可獲派發由累積紅利所支取的每月非保證年金金額。滙豐保險產品主管張家俊指，計劃為投保人減少通脹帶來的影響。他表示，自年金計劃推出以來，該行累計售出32萬張保單。
此外，就近日有報道指滙豐保險將重啟澳門保險市場，文德華表示對澳門市場樂觀，指澳門是大灣區業務未來的重要增長引擎。他又指，滙豐上半年銷售料錄得雙位數增長。
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