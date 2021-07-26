公告指，隨着中國內地近年推行一系列促進「互聯網+」應用及電商發展方面的政策，將有望在未來數年内驅動中國消費行業實現新一輪的增長。恒生新消費指數涵蓋在香港上市的大中華公司；而恒生滬深港新消費指數為跨市場指數，選股範圍為來自中國内地上市的A股及互聯互通機制下合資格南下交易的港股通股份。

恒生指數公司董事兼指數總監黃偉雄表示，上述兩項新消費指數，為在岸和離岸投資者提供具參考性的投資選擇，以捕捉中國消費升級大趨勢下湧現的機遇，有助其配置跨境資產時作出決定。

恒生新消費指數及恒生滬深港新消費指數的成份股份數目固定為50間公司，每半年檢討一次。其中新消費指數挑選準則為通過投資類指數的換手率測試，而滬深港新消費指數則為港股最近六個月的日均成交額最少2000萬元，或A股最近六個月的日均成交額最少2000萬人民幣；隨後根據恒生行業分類系統被歸類為非必需性消費、必需性消費、醫療保健業或資訊科技業，並以過去12個月平均市值最大的50隻合資格證券將被挑選為成份股。

目前該新消費指數截至2021年7月23日比重最高的10隻成份股為，阿里巴巴（9988）佔13.8%、美團（3690）佔8.87%、創科實業（0669）佔5.02%、比亞迪（1211）佔4.88%、李寧（2331）佔4.81%、安踏體育（2020）佔4.71%、吉利汽車（0175）佔3.58%、申洲國際（2313）佔3.57%、京東（9618）佔3.44%，以及銀河娛樂（0027）佔3.18%。

至於滬深港新消費指數截至同日比重最高的10隻成份股為美團（3690）港股佔9.88%；貴州茅台（滬：600519）A股佔9.46%；宜賓五糧液（深：000858）A股佔7.5%；比亞迪（深：002594，港：1211）A股佔3.34%，港股佔2.51%；美的（深：000333）A股佔5.23%；珠海格力電器（深：000651）A股佔4.44%；中國國旅（滬：601888）A股佔3.86%；內蒙古伊利實業（滬：600887）A股佔2.96%；佛山市海天調味食品（滬：603288）A股佔2.76%；以及創科實業（0669）港股佔2.58%。

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