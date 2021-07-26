該集團指，「昆明君悅居」是最近推出的「恒隆府」品牌旗下首個以酒店品牌命名項目，位於昆明市商業樞紐盤龍區，為昆明恒隆廣場綜合發展項目的重要部分。昆明恒隆廣場還包括高端零售購物中心、甲級辦公樓及五星級的昆明君悅酒店。

恒隆地產行政總裁盧韋柏表示，「昆明君悅居」的推出是他們擴大內地業務版圖的重要一環，鞏固了恒隆作為全國領先商業地產發展商的地位。凱悅酒店集團亞太區總裁于德勵（David Udell）表示，位於雲南省會的「昆明君悅居」是一個開創性的項目，「昆明君悅居」和昆明君悅酒店開業後，將為他們在中國的奢華品牌添上戰略性的一筆，並為昆明這座充滿活力的城市帶來高端的生活體驗。

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