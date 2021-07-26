到海外留學的學生，偶有閒暇多會與三五知己到不同地方遊玩，不少年輕人喜歡挑戰不同類型的運動，感受及學習當地文化亦是人生旅途的學習方式。一般而言，留學保險與旅遊保險都會保障多項運動及消閒活動，包括踏單車、馬拉松、急流漂筏、滑浪風帆、行山、滑雪等。所以，大家要留意留學保險會不會有列明一些不保事項，例如進行高危運動。如果受保人打算或已計劃會進行某些活動，又發現計劃買的留學保險不保相關事項，就要另外購買保障。如蘇黎世不保任何在海拔5000米以上進行的高山遠足，或在40米水深以下潛水所引致的損失。

留學保障也要比較就醫是否可以自由選擇醫院，受保學生就可自由選擇到任何醫院或診所接受治療。保障額方面，藍十字保額只有120萬元，家長或投保人留意是否足夠，而普遍均提供回港後90日內之覆診費用，其中藍十字的覆診費為3000元，Zurich則為最高賠償額之25%，Starr則為最高50萬元，安盛則為25萬元，父母或投保人要考慮是否夠應付絕大部分的醫療開支。

留學醫療開支留意保額

假如子女在留學期間患上嚴重疾病或發生意外而住院，父母或監護人須前往當地照顧，留學保險可向他們提供休假、機票及住宿開支的津貼，賠償額由5萬元至20萬元不等，其中Starr最高達20萬元。

留學保險同時保障因外遊警示而損失的交通及住宿費用，當香港政府保安局就留學生計劃的目的地發出紅色或黑色警示，建議調整旅程或避免不必要前往已發出警示的國家或地區以降低損失，留學保險的附加保障可向受保學生賠償因調整旅程而損失的預付或未使用交通及住宿費用，部分保單每年賠償額更可高達2萬元。海外大學流行到外地實習，讓學生練習他們在職技能的同時，可以學習各地文化，留學保險則可保障相關實習保障。如蘇黎世計劃只為受保人就讀學校所指派的實習計劃，如果受保人想做兼職則是不保範圍。而Starr及安盛則保障受保人在海外升學期間，從事非體力勞動的兼職工作。

Starr安盛准非體力勞動兼職

留學保險還會覆蓋人身意外、海外家居及個人財物保障、全球個人法律責任、旅程延誤及全球緊急支援服務等。有些保單提供行李及個人財物之遺失或損毀保障，在上表多間保險公司中，安盛提供手提電話賠償金額為3000元，而學生多會電腦不離身，若有損壞保障更理想，其中安盛提供1萬元保障額，而Starr、藍十字及Zurich提供手提電腦之賠償限額為5000元。

部分計劃也覆蓋進行受保刺激活動所引致的醫療賠償，例如滑水、滑雪、獨木舟，甚至是笨豬跳等。受保學生到其他國家遊歷的旅程延誤、財物損失等也會受到保障。留學保險則提供遭受恐怖襲擊保障，包括由核子、生物及化學物質所引致的襲擊，如果父母及投保人有需要也要留意保障是否包括上述事項。

疫情爆發 需有提早結束旅程保障

全球仍然受到變種新冠肺炎威脅，保險業聯會表示，若留學地點發生大規模爆發傳染病的情况，部分保險公司會提供提早結束旅程保障，賠償因取消旅程而不能取回的已繳付交通及住宿費用，或因提早結束旅程引致的額外交通費用。

假如受保人於海外留學期間不幸感染而無法繼續學業，保聯指一般而言可獲賠償不能取回的學費或按金，而海外住院費用、前往註冊醫院的緊急交通費用等相關的醫療開支亦可獲賠償。另外，如因受保人被懷疑或證實染上新冠病毒，於外地被當地政府強制隔離連續逾指定時間，可獲強制隔離現金津貼。

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