遭到重手整治，遭到洗倉，科網、醫藥生物科技、濠賭、物管都捱沽。較早前國務院下發深化「放管服」改革優化營商環境工作的分工方案，當中提到依法查處平台企業壟斷案件，圍繞醫藥、公用事業、建材、教育培訓等重點民生領域開展反壟斷執法，切實維護市場公平競爭秩序。平台、教育被重手整治，醫藥、物管等涉及民生領域也要提防，不要急於撈底。

資金繼續流向受國策扶持碳中和概念，新能源概念、金屬礦石逆市保持強勢。紫金（2899）、洛鉬（3993）升3%、4%。光伏新特能源（1799）福萊特玻璃（6865）今早曾經上升，半日跌2%、3%。基建、軍工等偏強。

中車時代電氣（3898）是另一具碳中和概念強勢股，近兩日出現調整可以留意。中車時代利用軌道交通裝備技術、設施、渠道、品牌的優勢，加速新產業發展以成為發展推動力，去年乘用車IGBT（半導體器件的一種）獲得廣汽、東風批量訂單；新能源乘用車電驅系統開拓合資品牌；風電變流器持續批量交付，以及自主霍爾ASIC芯片完成開發並批量應用。此外，中車時代回歸A股申請已獲中證監同意，一旦落實，以A股對創科的高估值，也有望提升H股關注及估值。

中車時代的股價由3月底至上周最多累升1.2倍，曾經高見65元回落，今早先升後回，現跌近4%，短線有機會下試20天約51.5元支持。

劉思明

投資版副主編