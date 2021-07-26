集團首三季營業成本為4.52億元，按年升45.6%，在校學生人數為6.24萬人，按年升76.2%。

集團指，首三季的收入和毛利的增加主要由於四川新概念集團的財務業績併入集團的財務業績中。於回顧期內，集團收購四川新概念及成都育德後勤管理的51%股權。

集團截至5月底的資本負債比率為28.7%，較今年2月底的26.3%增加2.4個百分點。資本開支方面，首三季資本開支約4.49億元，按年升19.8%。增加主要歸因於收購於廣東肇慶四會市的土地作教育用途，維護和升級現有教學設施及興建華商學院四會校區及增城校區的新教學設施，及興建華商職業學院新會新校區。

股份今日早市受教育行業政策影響，大跌13.28%，早市收報5.81元，曾低見5.6元。

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