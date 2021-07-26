政策針對物管股擅自挪用公共空間收益 券商︰平均僅佔收入2.2%
文章日期：2021年7月26日 12:15
今日中概股大跌，內房、物管亦成受災板塊，券商銀河聯昌報告提到，市場走弱受到教育股意料之外的政策及上周住建部等八部門發布有關整頓房地產行業的聲明有關，當中提到將針對物管行業整改「擅自利用業主共有部分開展經營活動及侵佔、挪用業主共有部分經營收益」此部分。
該聲明主要表示會針對物管行業的一些不良行為或習慣的企業，包括未按照物業服務合同約定內容和標準提供服務；未按規定公示物業服務收費項目標準、業主共有部分的經營與收益情況、維修資金使用情況等相關信息；超出合同約定或公示收費項目標準收取費用；物業服務合同依法解除或者終止後，無正當理由拒不退出物業服務項目，當中特別是有關「擅自利用業主共有部分開展經營活動及侵佔、挪用業主共有部分經營收益」此部分，需要整改。
該行認為，根據監管要求，物管公司可以分享最多30%由公共空間產生的收入，包括戶外廣告等項目，但須獲得業主同意，並相信多數物管公司均遵守規則，但亦不能排除部分小型物管公司並有遵守。
但據該行今早與物管公司的討論，其13間覆蓋的物管股來自公共空間產生只佔一小部分，約2020年其平均總收入的2.2%。該行理解投資者對於政策非常審慎，市場的避險情緒持續，會導致部分年初至今跑贏的股份或市盈率較高的股份短期落後。
據該行的資料，目前其13間覆蓋的物管股來自公共空間產生的收入，佔比最高為時代鄰里（9928）佔3.9%﹔雅生活（3319）、合景悠活（3913）及奧園健康（3662）分別佔3%﹔保利物業（6049）佔2.7%﹔綠城服務（2869）佔2.5%﹔恒大物業（6666）佔2%。
低於2%以下的為世茂服務（0873）及旭輝永升服務（1995）分別1.9%﹔融創服務（1516）佔1.8%﹔華潤萬象生活（1209）佔1.5%。低於1%以下的分別為寶龍商業（9909）佔0.5%及碧桂園服務（6098）的佔0.4%。
今日早市世茂服務領跌全行，早市收跌21.26%、融創服務跌14.93%、碧桂園服務跌14.57%、時代鄰里跌13.85%、旭輝永升服務跌13.52%、金科服務跌10.41%、華潤萬象生活跌9.99%、合景悠活跌9.59%、新城悅（1755）跌9.12%、恒大物業跌8.83%、奧園健康跌7.03%、保利物業跌4.3%、雅生活跌4.13%等。