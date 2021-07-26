該聲明主要表示會針對物管行業的一些不良行為或習慣的企業，包括未按照物業服務合同約定內容和標準提供服務；未按規定公示物業服務收費項目標準、業主共有部分的經營與收益情況、維修資金使用情況等相關信息；超出合同約定或公示收費項目標準收取費用；物業服務合同依法解除或者終止後，無正當理由拒不退出物業服務項目，當中特別是有關「擅自利用業主共有部分開展經營活動及侵佔、挪用業主共有部分經營收益」此部分，需要整改。

該行認為，根據監管要求，物管公司可以分享最多30%由公共空間產生的收入，包括戶外廣告等項目，但須獲得業主同意，並相信多數物管公司均遵守規則，但亦不能排除部分小型物管公司並有遵守。

但據該行今早與物管公司的討論，其13間覆蓋的物管股來自公共空間產生只佔一小部分，約2020年其平均總收入的2.2%。該行理解投資者對於政策非常審慎，市場的避險情緒持續，會導致部分年初至今跑贏的股份或市盈率較高的股份短期落後。

據該行的資料，目前其13間覆蓋的物管股來自公共空間產生的收入，佔比最高為時代鄰里（9928）佔3.9%﹔雅生活（3319）、合景悠活（3913）及奧園健康（3662）分別佔3%﹔保利物業（6049）佔2.7%﹔綠城服務（2869）佔2.5%﹔恒大物業（6666）佔2%。

低於2%以下的為世茂服務（0873）及旭輝永升服務（1995）分別1.9%﹔融創服務（1516）佔1.8%﹔華潤萬象生活（1209）佔1.5%。低於1%以下的分別為寶龍商業（9909）佔0.5%及碧桂園服務（6098）的佔0.4%。

今日早市世茂服務領跌全行，早市收跌21.26%、融創服務跌14.93%、碧桂園服務跌14.57%、時代鄰里跌13.85%、旭輝永升服務跌13.52%、金科服務跌10.41%、華潤萬象生活跌9.99%、合景悠活跌9.59%、新城悅（1755）跌9.12%、恒大物業跌8.83%、奧園健康跌7.03%、保利物業跌4.3%、雅生活跌4.13%等。