恒指半日跌794點 教育、科技、內房、物管破底
文章日期：2021年7月26日 12:14
恒指今早裂口低開496點，最多曾跌857點，曾跌最多3.14%，是2021年2月26日後最大跌幅，當日跌幅為3.64%。半日高低波幅415點。恒指跌穿250天線(27201.7點)。
恒指半日跌794點或2.91%，報26527點，低見26464點，是2020年12月29日26432.91點後最低。成交金額1294億元；國指跌359點或3.66%，報9479點。恒生科技指數收報6854點，跌5.7%。
藍籌12隻升，46隻下跌。中電（0002）升1.15%，收報79.35元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻3點；海底撈（6862）跌16.57%，收報34.75元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌7.69%，收報252.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低153點。
恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是中芯（0981）收報21.95元，升0.23%；跌幅最大的是新東方在綫（1797）創上市新低，見3.86元，收報4.06元，跌31.42%。
北水南下合計淨流出32.69億元，較上日減少32.92%，連續第6日流出，累計流出-205.38億元。南水北上合計淨流出64.55億元人民幣，較上日增加38.53%，連續第2日流出，累計流出111.14億元。
中央正式公布教育行業「雙減」政策，一眾教育股齊稱受不利影響。教育股重挫，思考樂教育（1769）創上市新低，見1.31元，收報1.46元，跌42.29%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.63元，收報0.65元，跌38.68%；新東方（9901）創上市新低，見18元，收報18.88元，跌37.48%；天立教育（1773）見52周低1.75元，收報1.77元，跌31.13%；中教控股（0839）見52周低11.3元，收報12.14元，跌20.76%；宇華教育（6169）見52周低4.4元，收報4.62元，跌19.37%；睿見教育（6068）創上市新低，見1.46元，收報1.52元，跌18.28%；新高教（2001）見52周低3.54元，收報3.54元，跌17.87%；21世紀教育（1598）創上市新低，見0.47元，收報0.5元，跌15.25%；希望教育（1765）見52周低1.28元，收報1.39元，跌15.24%；中國科培（1890）見52周低4.42元，收報4.62元，跌13.81%；成實外教育（1565）見52周低0.7元，收報0.76元，跌13.64%；民生教育（1569）收報1.06元，跌13.11%；楓葉教育（1317）見52周低1.48元，收報1.57元，跌10.8%。
部分銀行和券行將恒大（3333）剔出孖展名單。恒大系向下，恒大（3333）見52周低6.74元，收報6.75元，跌7.02%；恒大汽車（0708）見52周低12.2元，收報12.34元，跌13.22%；恒大物業（6666）創上市新低，見5.97元，收報5.97元，跌9.13%；恒騰（0136）收報3.46元，跌7.24%。
花樣年（1777）、彩生活（1778）公布，建議分拆商業及綜合混合用途物業的物業管理業務上市。花樣年見52周低0.78元，收報0.78元，跌6.02%；彩生活創上市新低，見2.7元，收報2.71元，跌6.23%。
海底撈（6862）發「盈警」 上半年扭虧但未達預期。海底撈(見52周低33元，收報34.75元，跌16.57%。
南方錳業（1091）兩日急升5成，稱不知悉原因。創52周高，見1.13元，收報1.01元，升18.82%。
中國燃氣（0384）對湖北爆炸有直接責任，全體董事放棄薪酬共2250萬元。收報23.75元，升0.21%。
網易（9999）旗下網易雲音樂：堅決不簽訂網絡音樂獨家版權。收報150元，跌13.29%。
騰訊音樂涉壟斷，市監局：須30天內解除獨家音樂版權。見52周低494.6元，收報496.4元，跌6.52%。
中交建（1800）發盈喜，料上半年盈利最多增長1.4倍。收報3.73元，升1.63%。
社保擬半年內減持人保（1339）2%A股。收報2.44元，跌3.17%。
中國能源建設（3996）新簽4合同，總金額逾20億美元。收報0.74元，升1.37%。
時代鄰里（9928）發盈喜，料上半年多賺逾八成。收報5.04元，跌13.85%。
海昌海洋公園（2255）發盈警，料中期虧損收窄至不超過3億人幣。收報0.78元，無升跌。
九龍建業（0034）發盈警，料中期基礎純利大減最多75%。收報9.12元，跌1.3%。
廖創興企業（0194）發盈喜，料上半年純利升11倍至2.1億。收報8.2元，跌0.73%。
東方證券（3958）上半年純利增77%。創52周高，見6.97元，收報6.9元，升8.66%。
中國再保險（1508）中期純利按年升最多65%。收報0.75元，跌1.32%。
中海外（0688）獲控股股東增持50萬股。收報18.06元，跌1.95%。
安莉芳（1388）發盈喜，料中期純利升至3000萬，次季銷售持平。收報1.16元，跌9.38%。
破頂股表現
破頂股包括，長城汽車（2333）創上市新高，見35.5元，收報33.3元，跌2.63%；揚科集團（1460）創52周高，見0.48元，收報0.46元，升9.52%；葉氏化工（0408）創52周高，見5.3元，收報5.06元，升0.4%。
破底股方面
物管股破底，包括，越秀服務（6626）創上市新低，見4.36元，收報4.37元，跌9.34%；朗詩綠色生活（1965）創上市新低，見3.16元，收報3.19元，升0.31%。
教育股破底，包括，睿見教育（6068）創上市新低，見1.46元，收報1.52元，跌18.28%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.63元，收報0.65元，跌38.68%；21世紀教育（1598）創上市新低，見0.47元，收報0.5元，跌15.25%；新東方（9901）創上市新低，見18元，收報18.88元，跌37.48%；思考樂教育（1769）創上市新低，見1.31元，收報1.46元，跌42.29%。
科技股破底，包括，指尖悅動（6860）創上市新低，見0.188元，收報0.188元，跌4.08%；攜程集團（9961）創上市新低，見207.2元，收報209.4元，跌5.68%；汽車之家（2518）創上市新低，見97元，收報97.15元，跌5.13%；寶尊電商（9991）創上市新低，見67.5元，收報67.5元，跌18.28%；易居企業（2048）創上市新低，見3.78元，收報3.79元，跌7.56%；摩比發展（0947）創上市新低，見0.47元，收報0.485元，跌2.02%；京東物流（2618）創上市新低，見31.5元，收報31.6元，跌7.6%；萬國數據（9698）創上市新低，見59.85元，收報60.3元，跌12.67%；京東健康（6618）創上市新低，見87.25元，收報87.3元，跌13.56%；百度（9888）創上市新低，見162.2元，收報162.5元，跌5.41%；快手（1024）創上市新低，見115.6元，收報117.5元，跌9.27%。
內房股破底，包括，萬科（2202）見52周低21.5元，收報21.5元，跌4.87%；禹洲（1628）見52周低1.85元，收報1.86元，跌5.58%；佳兆業（1638）見52周低2.28元，收報2.3元，跌2.54%；龍光地產（3380）見52周低9.35元，收報9.42元，跌3.58%；世茂集團（0813）見52周低16.4元，收報16.48元，跌5.29%；雅居樂（3383）見52周低9.25元，收報9.27元，跌3.84%；時代中國（1233）見52周低7.78元，收報7.79元，跌7.37%；奧園（3883）見52周低5.48元，收報5.54元，跌3.48%；旭輝（0884）見52周低4.96元，收報5.11元，跌2.29%；富力（2777）見52周低7.64元，收報7.7元，跌5.29%。
其他破底股包括，兆科眼科（6622）創上市新低，見8.8元，收報8.94元，跌6.88%；康諾亞（2162）創上市新低，見59.95元，收報63.1元，跌1.1%；優趣匯（2177）創上市新低，見6.8元，收報6.91元，跌12.97%；新東方在綫（1797）創上市新低，見3.86元，收報4.06元，跌31.42%；奈雪的茶（2150）創上市新低，見12.8元，收報12.86元，跌7.08%。
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