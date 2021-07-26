英國考慮將中廣核踢出該國能源項目
文章日期：2021年7月26日 10:55
英國《金融時報》早前報導英國考慮將中廣核踢出該國能源項目。其後彭博社引述消息指，能面臨風險的項目包括位於薩福克郡200億英鎊（275億美元）的Sizewell C核電站項目以及在埃塞克斯郡計劃建造的Bradwell-on-Sea項目。
中廣核還持有Hinkley Point C核電站項目 33％的權益，該項目位於薩默塞特郡，正在建設之中，是英國最大的基礎設施項目之一。
英國商業、能源和產業戰略部的發言人在一份聲明中稱，「英國所有核電項目都在強有力的獨立監管下進行，以符合英國嚴格的法律、監管和國家安全要求，確保我們的利益受到保護」，「核電將在英國未來的低碳能源結構中發揮重要作用，我們將朝著到2050年消除對氣候變化影響的目標努力前進」。
去年底英國《每日郵報》曾報道，中廣核(1816)母公司中國廣核集團正考慮退出英國興建Sizewell C核電站項目的下一階段，該項目與法國電力公司（Electricite de France、EDF）聯合開發，總值200億英鎊（約2050億港元），中廣核及EDF對消息不予置評。
中廣核（1816）現報1.68元，跌1.75%。營運台山核電站的中廣核新能源（1811）現報2.79元，升0.72%。
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