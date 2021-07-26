中廣核還持有Hinkley Point C核電站項目 33％的權益，該項目位於薩默塞特郡，正在建設之中，是英國最大的基礎設施項目之一。

英國商業、能源和產業戰略部的發言人在一份聲明中稱，「英國所有核電項目都在強有力的獨立監管下進行，以符合英國嚴格的法律、監管和國家安全要求，確保我們的利益受到保護」，「核電將在英國未來的低碳能源結構中發揮重要作用，我們將朝著到2050年消除對氣候變化影響的目標努力前進」。

去年底英國《每日郵報》曾報道，中廣核(1816)母公司中國廣核集團正考慮退出英國興建Sizewell C核電站項目的下一階段，該項目與法國電力公司（Electricite de France、EDF）聯合開發，總值200億英鎊（約2050億港元），中廣核及EDF對消息不予置評。

中廣核（1816）現報1.68元，跌1.75%。營運台山核電站的中廣核新能源（1811）現報2.79元，升0.72%。

其他報道

遭市監局處罰 騰訊挫逾半成 險守500元關口

比特幣升15% 逼近4萬美元關 傳亞馬遜研加密貨幣支付

教育股跌幅加大 新東方、卓越教育、思考樂跌逾40%

海底撈曾急瀉兩成 上半年表現未如管理層預期

科技股推低大市 恒指曾挫逾700點 見近7個月新低

恒指低開496點 跌穿250天線 教育股多隻跌幅逾一成

滬深三大指數低開 人行零投放零回籠

港股ADR跌255點 夜期低水262點 美期向下 留意教育股

信報：部分銀行和券行將恒大剔出孖展名單

花樣年、彩生活：可能分拆業務

新東方教育、新東方在綫：教育新規對服務產生重大不利影響