教育股跌幅加大 新東方、卓越教育、思考樂跌逾40%
文章日期：2021年7月26日 10:13
中央正式公布教育行業「雙減」政策，教育股跌幅加大，新東方（9901）曾跌最多40.4%，是2021年7月23日後最大跌幅，當日跌幅為50.44%，創上市新低，見18元，現報19.82元，跌34.37%。
其他跌逾30%股份包括，卓越教育集團（3978）曾跌最多40.57%，創上市以來最大跌幅；思考樂教育（1769）曾跌最多48.22%，創上市以來最大跌幅；新東方在綫（1797）曾跌最多34.8%，創上市以來最大跌幅
低見3.86元，創上市新低。
卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.63元，現報0.69元，跌34.91%；新東方（9901）創上市新低，見18元，現報19.82元，跌34.37%；思考樂教育（1769）創上市新低，見1.31元，現報1.69元，跌33.2%；中教控股（0839）見52周低12元，現報12.16元，跌20.63%；宇華教育（6169）見52周低4.63元，現報4.78元，跌16.58%；希望教育（1765）見52周低1.36元，現報1.47元，跌10.37%；天立教育（1773）見52周低2元，現報2.04元，跌20.62%。
楓葉教育（1317）見52周低1.48元，現報1.59元，跌9.66%；中國科培（1890）見52周低4.59元，現報4.85元，跌9.51%；睿見教育（6068）創上市新低，見1.48元，現報1.54元，跌17.2%；成實外教育（1565）見52周低0.7元，現報0.81元，跌7.95%；民生教育（1569）現報1.14元，跌6.56%；新高教（2001）見52周低3.72元，現報3.89元，跌9.74%；中國新華教育（2779）現報1.88元，跌6%。
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