恒指低開496點 跌穿250天線 教育股多隻跌幅逾一成
文章日期：2021年7月26日 09:28
恒指今早低開496點或1.82%，報26825點，跌穿250天線(27202.89點)，成交金額36億元；國指今早低開192點或1.96%，報9646點。恒生科技指數開市報7038點，跌3.16%。
藍籌3隻升，49隻下跌，6隻無升跌。中銀香港（2388）升0.6%，報25.35元，是升幅最大的藍籌，中電（0002）升0.45%，報78.8元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻1點；海底撈（6862）跌11.4%，報36.9元，是跌幅最大的藍籌。美團（3690）跌5.12%，報259.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低102點。
恒生科技指數成份股29隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是ASM PACIFIC（0522）開市報102.5元，無升跌；跌幅最大的是新東方在綫（1797）創上市新低，見5.04元，開市報5.04元，跌14.86%。
中央正式公布教育行業「雙減」政策，一眾教育股齊稱受不利影響。教育股全線向下，部分跌幅逾一成，包括新東方（9901）開市報25.7元，跌14.9%；思考樂教育（1769）創上市新低，見2.16元，開市報2.16元，跌14.62%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.91元，開市報0.91元，跌14.15%；天立教育（1773）見52周低2.2元，開市報2.2元，跌14.4%；新高教（2001）見52周低3.81元，開市報3.81元，跌11.6%；睿見教育（6068）見52周低1.67元，開市報1.67元，跌10.22%。
部分銀行和券行將恒大（3333）剔出孖展名單。恒大系個別發展。恒大（3333）開市報7.13元，跌1.79%；恒大汽車（0708）開市報14.22元，無升跌；恒騰（0136）開市報3.56元，跌4.56%；恒大物業（6666）開市報6.35元，跌3.35%。
花樣年（1777）、彩生活（1778）公布，建議分拆商業及綜合混合用途物業的物業管理業務上市。花樣年無成交，報0.83元。彩生活無成交，報2.89元。
海底撈（6862）發「盈警」 上半年扭虧但未達預期。海底撈開市報36.9元，跌11.4%。
南方錳業（1091）兩日急升5成，稱不知悉原因。開市報0.9元，升5.88%。
中國燃氣（0384）對湖北爆炸有直接責任，全體董事放棄薪酬共2250萬元。開市報24.05元，升1.48%。
網易（9999）旗下網易雲音樂：堅決不簽訂網絡音樂獨家版權。開市報162.8元，跌5.9%。
騰訊音樂涉壟斷，市監局：須30天內解除獨家音樂版權。騰訊（0700）開市報510元，跌3.95%。
中交建（1800）發盈喜，料上半年盈利最多增長1.4倍。開市報3.74元，升1.91%。
社保擬半年內減持人保（1339）2%A股。開市報2.51元，跌0.4%。
中國能源建設（3996）新簽4合同，總金額逾20億美元。開市報0.73元，無升跌。
時代鄰里（9928）發盈喜，料上半年多賺逾八成。開市報5.75元，跌1.71%。
海昌海洋公園（2255）發盈警，料中期虧損收窄至不超過3億人幣。無成交，報0.78元。
九龍建業（0034）發盈警，料中期基礎純利大減最多75%。無成交，報9.24元。
廖創興企業（0194）發盈喜，料上半年純利升11倍至2.1億。無成交，報8.26元。
東方證券（3958）上半年純利增77%。開市報6.36元，升0.16%。
中國再保險（1508）中期純利按年升最多65%。開市報0.76元，無升跌。
中海外（0688）獲控股股東增持50萬股。開市報18.4元，跌0.11%。
安莉芳（1388）發盈喜，料中期純利升至3000萬，次季銷售持平。無成交，報1.28元。
破底股方面
破底股包括，朗詩綠色生活（1965）創上市新低，見3.17元，開市報3.17元，跌0.31%；卓越教育集團（3978）創上市新低，見0.91元，開市報0.91元，跌14.15%；思考樂教育（1769）創上市新低，見2.16元，開市報2.16元，跌14.62%；汽車之家（2518）創上市新低，見100元，開市報100元，跌2.34%；寶尊電商（9991）創上市新低，見71元，開市報71元，跌14.04%；京東物流（2618）創上市新低，見33.95元，開市報33.95元，跌0.73%；新東方在綫（1797）創上市新低，見5.04元，開市報5.04元，跌14.86%；萬國數據（9698）創上市新低，見64.8元，開市報64.8元，跌6.15%；百度（9888）創上市新低，見168.5元，開市報168.5元，跌1.92%；快手（1024）創上市新低，見122.1元，開市報122.1元，跌5.71%；希望教育（1765）見52周低1.54元，開市報1.54元，跌6.1%；睿見教育（6068）見52周低1.67元，開市報1.67元，跌10.22%；天立教育（1773）見52周低2.2元，開市報2.2元，跌14.4%；新高教（2001）見52周低3.81元，開市報3.81元，跌11.6%；澳博控股（0880）見52周低7.45元，開市報7.45元，跌0.93%；平安好醫生（1833）見52周低71.1元，開市報71.1元，跌0.84%；阿里健康（0241）見52周低13.62元，開市報13.62元，跌2.99%。
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