港股ADR跌255點 夜期低水262點 美期向下 留意教育股
文章日期：2021年7月26日 08:51
美股向上，港股ADR跌255點或0.94%，報27065點，即月恒指夜期跌212點，低水262點，報27060點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.13%，折合報519.7元；阿里巴巴（9988）跌2.25%，折合報200.58元；美團（3690）跌2.78%，折合報265.6元；匯控（0005）跌0.11%，折合報42.9元；建行（0939）跌0.75%，折合報5.42元。
道期現跌0.311%；標期現跌0.19%；納期現升0.07%。日股現升1.63%，韓股現跌0.15%，澳股現升0.16%。
今日焦點股份可留意：
中央正式公布教育行業「雙減」政策，一眾教育股齊稱受不利影響。
部分銀行和券行將恒大（3333）剔出孖展名單。留意恒大系。
花樣年（1777）、彩生活（1778）公布，建議分拆商業及綜合混合用途物業的物業管理業務上市。
海底撈（6862）發「盈警」 上半年扭虧但未達預期。
南方錳業（1091）兩日急升5成，稱不知悉原因。
中國燃氣（0384）對湖北爆炸有直接責任，全體董事放棄薪酬共2250萬元。
網易（9999）旗下網易雲音樂：堅決不簽訂網絡音樂獨家版權。
騰訊音樂涉壟斷，市監局：須30天內解除獨家音樂版權。
中交建（1800）發盈喜，料上半年盈利最多增長1.4倍。
社保擬半年內減持人保（1339）2%A股。
中國能源建設（3996）新簽4合同，總金額逾20億美元。
時代鄰里（9928）發盈喜，料上半年多賺逾八成。
海昌海洋公園（2255）發盈警，料中期虧損收窄至不超過3億人幣。
九龍建業（0034）發盈警，料中期基礎純利大減最多75%。
廖創興企業（0194）發盈喜，料上半年純利升11倍至2.1億。
東方證券 （3958） 上半年純利增77%。
中國再保險（1508）中期純利按年升最多65%。
中海外（0688）獲控股股東增持50萬股。
安莉芳（1388）發盈喜，料中期純利升至3000萬，次季銷售持平。
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