匯豐上周三將恒大從其認可的孖展交易名單中剔除，意味著客戶不能再使用恒大股票作為抵押品來增加槓桿。匯豐的客戶仍能以恒大物業（6666）的股票作為抵押品。

報道亦引述證券行耀才（1428）和致富稱，將恒大從相關的名單中刪除。

致富早於上周一將恒大系悉數剔出按倉名單。致富的證券業務主管郭家安解釋，由於上周一曾有恒大旗下公司資產疑遭銀行凍結的新聞出現，加上有銀行暫停為客戶的恒大股份提供按倉，故該行也決定暫時不為恒大系股份提供按倉孖展融資。郭家安透露，有客戶因此受到影響，但因恒大系股份未能用於按倉，部分客戶決定沽出持股，反而令他們避開之後數日股價接連下跌的不利情況，減少了損失。

耀才亦早於前一個星期已把中國恒大的孖展借貸比率降至0%。耀才行政總裁許繹彬指出，由於恒大的股票及債券價格近期一直持續下跌，而且不時有負面報道，為保障投資者利益，該行亦自行暫停為中國恒大的股份提供孖展借貸，「待雨過天青時，會慢慢再加回按倉比率」。

香港證券商協會主席陳柏楠表示，當銀行及券商把股份剔出按倉名單後，客戶有機會被追收孖展，而銀行及券商則可能面對未能成功追回孖展的信貸風險。他又說，雖然銀行及券商會不時檢視按倉名單，惟相信若個別銀行及券商近期才把恒大剔出，短期難以重新被納入。

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