公告指，「雙減」對學科培訓機構性質、辦學許可證、從業教師、教師資格證，以至培訓時間、內容、形式、場地、價格等多方面進行嚴格限制和規範；而在政策下，學科類培訓業務將統一為非營利性機構，惟集團現有相關主營業務收入佔比逐年提高，相信該部份收入及利潤將因政策實施而大減。

另一方面，「雙減」政策指導學校制定及實施課後服務方案，並提供免費線上學習服務，故集團預計目前已有的學習中心數量及學員數量將會下降。

至於學大教育（深：000526）亦發公告稱，「雙減」政策實施將對集團學科類教學網點開設；對外融資；培訓內容、時間、收費等多面產生不同程度影響。

不過，有部份教育股則表示，未見相關政策對集團經營及財務狀況造成影響，包括科德教育（深：300192）表示，集團目前主營業務以非義務階段升學學生為主，料受到政策影響有限，並將密切關注其他教育業務法規的變化。