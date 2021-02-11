科技股領美股三大指數創新高 港股ADR普遍下跌
文章日期：2021年7月24日 16:04
美企陸續公布業績，多隻個股業績亮麗，市場預期下周公布業績的其他美企會有佳績，隔晚美股三大指數創收市新高，道指最高曾見35,095點，終收升238點或0.68%，報35,061點。標指升44點或1.01%，收報4,411點。納指升152點或1.04%，收報14,836點。
社交媒體Twitter（美：TWTR）與閱後即焚通訊軟件Snapchat母公司Snap（美：SNAP）的次季收入及利潤勝預期，用戶人數及廣告收入大增。SNAP股價飆逾23%，收報77.97美元，Twitter股價升逾3%，收報71.69美元。下周公布季績的facebook（美：FB）、Alphabet（美：GOOG）亦做好，前者升5.3%，收報369.79美元，後者升3.37%，報2756.32美元。
ADR港股比例指數偏軟，跌0.94%，報27065點，ADR個股普遍較本港周五收市下跌。匯控（0005）收報折合42.9港元，較港股周五收市價42.95元跌0.12%。騰訊（0700）收報折合519.7港元，較港股周五收市價跌2.13%。阿里巴巴（9988）收報折合200.58港元，跌2.25%。美團（3690）收報折合265.6港元，跌2.78%。