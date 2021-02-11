社交媒體Twitter（美：TWTR）與閱後即焚通訊軟件Snapchat母公司Snap（美：SNAP）的次季收入及利潤勝預期，用戶人數及廣告收入大增。SNAP股價飆逾23%，收報77.97美元，Twitter股價升逾3%，收報71.69美元。下周公布季績的facebook（美：FB）、Alphabet（美：GOOG）亦做好，前者升5.3%，收報369.79美元，後者升3.37%，報2756.32美元。

ADR港股比例指數偏軟，跌0.94%，報27065點，ADR個股普遍較本港周五收市下跌。匯控（0005）收報折合42.9港元，較港股周五收市價42.95元跌0.12%。騰訊（0700）收報折合519.7港元，較港股周五收市價跌2.13%。阿里巴巴（9988）收報折合200.58港元，跌2.25%。美團（3690）收報折合265.6港元，跌2.78%。