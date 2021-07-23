網易（9999）旗下的網易有道（美︰DAO）跌4成，一起教育科技（美︰YQ）亦跌4成。

今日市傳內地針對中小學課外輔導的政策正式出台，要求現有的學科類培訓機構需統一登記為非營利性機構，同時禁上市公司購買培訓機構，港股時段已觸發多隻教育股急跌。不過其後新東方等公司在晚上發表聲明，指相關規管尚未公布，他們也未接到當局通知。

其他中概股亦急挫，滴滴（美︰DIDI）再挫17%，世紀互聯（美︰VNET）跌16%，萬國數據（美︰GDS）跌15%，滿幫（美︰YMM）跌14%。電子煙霧芯科技（美︰RLX）、嗶哩嗶哩（美︰BILI）及、寶尊電商（美︰BZUN）、富途（美︰FUTU）均跌逾一成。

反映在納斯達克上市中概股表現的納斯達克中國金龍指數（Nasdaq Gloden Dargon China Index），暫跌9.99%，創2008年10月以來最大單日跌幅。

受中概股拖累，恒指夜期目前急跌至27092點，低水230點。

除中概股外，美股今晚靠穩，道指暫升122點，標指及納指分別升0.4%及0.2%。